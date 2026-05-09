Sermaye Piyasası Kurulu'nda bayrak değişimi yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile yeni SPK Başkanı Mahmut Sütcü oldu. Sütcü'nün atanmasıyla birlikte ekonomide yeni dönem stratejileri de tartışılmaya başlandı. İşte Mahmut Sütcü'nün eğitim hayatından profesyonel kariyerine kadar tüm ayrıntılar...

YENİ SPK BAŞKANI MAHMUT SÜTCÜ KİMDİR VE ASLEN NERELİ?

Sermaye Piyasası Kurulu’nun yeni başkanı Mahmut Sütcü, 1968 yılında Samsun’un Bafra ilçesinde dünyaya gözlerini açtı. İlk öğrenimini memleketi Bafra’da tamamlayan Sütcü, orta ve lise eğitimini ise Amasya’da bitirdi. Akademik kariyeri için Ankara’nın yolunu tutan Sütcü, 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun olarak ekonomi bürokrasisine ilk adımını attı.

MAHMUT SÜTCÜ’NÜN KARİYERİ VE BULUNDUĞU GÖREVLER

Yeni SPK Başkanı Mahmut Sütcü, çalışma hayatına 1991 yılında Hesap Uzman Yardımcısı olarak başladı. 1994 yılında Hesap Uzmanı, 2003 yılında ise Baş Hesap Uzmanı unvanlarını aldı. Sütcü daha sonra 2002-2003 yılları arasında İngiltere’de görev yaptı. Türkiye'de döndükten sonra önemli sorumluluklar üstlendi. Sütcü, Dış Ticaret Vergi Dairesi Başkanlığı, Antalya ve Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı gibi görevler aldı.

Ayrıca akademik yönüyle de tanınan Sütcü, 2006-2009 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi’nde Vergi Hukuku dersleri verdi.