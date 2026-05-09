Exxen platformundan Disney Plus'a sansasyonel bir geçiş yapan ve başarısını burada da sürdüren Konuşanlar, her cuma yeni bölümleriyle milyonları ekran başına kilitliyordu. Ancak 1 Mayıs Cuma günü yayınlanan 30. bölümün ardından, 8 Mayıs günü yeni bölümün platforma yüklenmemesi hayranları arasında büyük bir soru işareti yarattı. Üstelik programın yıldızı Hasan Can Kaya'nın adının karıştığı son adli soruşturma, "Konuşanlar yayından mı kaldırıldı?" endişesini de beraberinde getirdi. Gözler şimdi hem programın yayın takviminde hem de ünlü komedyenin özel hayatında yaşanan o çarpıcı gelişmelerde.

KONUŞANLAR 31. BÖLÜM NEDEN YOK, PROGRAM BİTTİ Mİ?

İzleyicilerin merakla beklediği yeni bölümün yayınlanmama nedeni açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Konuşanlar programı sona ermedi. Disney+ ekranlarında yayınlanan program sezon finali yaptı.

KONUŞANLAR YENİ SEZON (31. BÖLÜM) NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hasan Can Kaya'nın büyük ilgi gören şovunun, yaklaşık iki aylık bir dinlenme sürecinin ardından yaz aylarında yeni bölümleriyle geri dönmesi planlanıyor. Yeni sezonun tam olarak hangi gün başlayacağına dair resmi bir yayın takvimi henüz paylaşılmadı. Ancak yaz döneminde izleyicilere bol kahkahalı yeni bölümlerin sunulmasına kesin gözüyle bakılıyor.

KONUŞANLAR NEREDEN İZLENİR?

Popüler talk show programı, yayın hayatına sadece Disney+ platformu üzerinden devam ediyor. Programın hem eski hem de yayınlanacak yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyicilerin, ücretli abonelik sistemiyle çalışan bu platforma üye olması gerekiyor.

HASAN CAN KAYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Konuşanlar'ın sezon finali yapması kadar konuşulan bir diğer konu ise Hasan Can Kaya hakkındaki gözaltı kararı oldu. Ünlü komedyen; Reynmen ve Çakal gibi popüler şarkıcıların da aralarında bulunduğu 11 kişilik bir grupla birlikte, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, temin etmek ve bulundurmak" iddialarıyla başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Olay, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

HASAN CAN KAYA KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ VE SEVGİLİSİ KİM?

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen 16 Aralık 1989 doğumlu Hasan Can Kaya, şu an 36 yaşında. Resmi olarak evli olmayan ünlü ismin kalbi boş değil. Reklamcı ve dijital sanatçı Duygu Karabaş ile uzun süredir gözlerden uzak bir ilişki yürüten Kaya, bu beraberliği kısa süre önce resmiyete döktü. Çift, 2026 yılının Nisan ayında Ortaköy Feriye'de aile arasında düzenlenen sade ve şık bir törenle nişanlandı.