Son Mühür- İzmir'de yaşayanlar için su kesintileri maalesef günlük hayatın yorucu bir parçası haline gelmiş durumda. İZSU'dan gelen duyurusuna göre, bugün şehrin tam 9 ilçesinde farklı sebeplerle şebeke suları kesilecek. Ana boru arızalarının da öne çıktığı bu kesintilerden etkilenecek mahalleleri ve suların ne zaman geleceği aşağıdaki listede.

İşte 8 Mayıs 2026 tarihli İZSU su kesintisi listesi:

Balçova

Mahalleler: Fevzi Çakmak, Korutürk, Onur

Süre: 11:35 - 14:35 (Yaklaşık 3 saat)

Sebep: Branşman Arızası

Bayraklı

Mahalleler: Alpaslan, Cengizhan, Çiçek, Fuat Edip Baksi

Süre: 11:50 - 13:50 (Yaklaşık 2 saat)

Sebep: Ana Boru Arızası (1629--142 Önü)

Bergama

Mahalleler: İnkılap, Turabey

Süre: 10:30 - 12:30 (Yaklaşık 2 saat)

Sebep: Ana Boru Arızası

Karabağlar

Mahalleler: Adnan Süvari, Basın Sitesi, Maliyeciler, Şehitler, Vatan

Süre: 13:23 - 16:23 (Yaklaşık 3 saat)

Sebep: Şebeke Yenileme/Döşeme (175 Sok No: 19)

Karaburun

Mahalleler: İskele ve Saip (Saipaltı Küme Evleri)

Süre: 12:00 - 15:00 (Yaklaşık 3 saat)

Sebep: Ana Boru Arızası (Bambu Sokak ve çevresi)

Kiraz

Mahalleler: Saçlı (09:30 - 14:30 arası, Müteahhit çalışması nedeniyle)

Mahalleler: Yeni (08:15 - 16:00 arası, Ana boru arızası nedeniyle)

Not: İlçede 8 saate varan uzun süreli kesintiler yaşanmaktadır.

Konak

Mahalleler: Boğaziçi, Emir Sultan, Ferahlı, Levent, 26 Ağustos

Süre: 10:25 - 17:00 (Yaklaşık 7 saat)

Sebep: Ana Boru Arızası (Boğaziçi Caddesi)

Seferihisar

Mahalleler: Çolak İbrahim Bey, Düzce

Süre: 12:30 - 16:30 (Yaklaşık 4 saat)

Sebep: Başka kurumun şebekeye zarar vermesi (4206 Sokak)