Son Mühür- İzmir'de yaşayanlar için su kesintileri maalesef günlük hayatın yorucu bir parçası haline gelmiş durumda. İZSU'dan gelen duyurusuna göre, bugün şehrin tam 9 ilçesinde farklı sebeplerle şebeke suları kesilecek. Ana boru arızalarının da öne çıktığı bu kesintilerden etkilenecek mahalleleri ve suların ne zaman geleceği aşağıdaki listede.
İşte 8 Mayıs 2026 tarihli İZSU su kesintisi listesi:
Balçova
Mahalleler: Fevzi Çakmak, Korutürk, Onur
Süre: 11:35 - 14:35 (Yaklaşık 3 saat)
Sebep: Branşman Arızası
Bayraklı
Mahalleler: Alpaslan, Cengizhan, Çiçek, Fuat Edip Baksi
Süre: 11:50 - 13:50 (Yaklaşık 2 saat)
Sebep: Ana Boru Arızası (1629--142 Önü)
Bergama
Mahalleler: İnkılap, Turabey
Süre: 10:30 - 12:30 (Yaklaşık 2 saat)
Sebep: Ana Boru Arızası
Karabağlar
Mahalleler: Adnan Süvari, Basın Sitesi, Maliyeciler, Şehitler, Vatan
Süre: 13:23 - 16:23 (Yaklaşık 3 saat)
Sebep: Şebeke Yenileme/Döşeme (175 Sok No: 19)
Karaburun
Mahalleler: İskele ve Saip (Saipaltı Küme Evleri)
Süre: 12:00 - 15:00 (Yaklaşık 3 saat)
Sebep: Ana Boru Arızası (Bambu Sokak ve çevresi)
Kiraz
Mahalleler: Saçlı (09:30 - 14:30 arası, Müteahhit çalışması nedeniyle)
Mahalleler: Yeni (08:15 - 16:00 arası, Ana boru arızası nedeniyle)
Not: İlçede 8 saate varan uzun süreli kesintiler yaşanmaktadır.
Konak
Mahalleler: Boğaziçi, Emir Sultan, Ferahlı, Levent, 26 Ağustos
Süre: 10:25 - 17:00 (Yaklaşık 7 saat)
Sebep: Ana Boru Arızası (Boğaziçi Caddesi)
Seferihisar
Mahalleler: Çolak İbrahim Bey, Düzce
Süre: 12:30 - 16:30 (Yaklaşık 4 saat)
Sebep: Başka kurumun şebekeye zarar vermesi (4206 Sokak)