İzmir'in adaları söz konusu olduğunda akla ilk Çiçek Adaları, Foça Adaları ve Uzunada geliyor. Şehrin sınırları içinde 50'yi aşkın ada, adacık ve kayalık bulunuyor; bu adaların büyük bölümü yerleşime kapalı olduğu için doğal yapısını koruyor.

İzmir'in adaları arasında en büyüğü Uzunada

Uzunada, Kösten Adası olarak da biliniyor. İzmir Körfezi'nin tam ortasında yer alan ada, Türkiye'nin yüzölçümü bakımından dördüncü büyük adası. Bizans döneminden kalma su sarnıçlarına ev sahipliği yapan Uzunada, 16-18. yüzyıllarda ticaret bakımından canlı bir merkez olarak kullanıldı.

Bugün ada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri bölge konumunda; sivil giriş yasak. 1980 askeri darbesinden sonra Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş'in bir süre burada sürgün edildiği kayıtlara geçti. Stratejik konumu, adayı kapalı tutan temel etken.

İzmir'in adaları içinde Çiçek Adaları takımı

Urla kıyılarının açığında sıralanan Çiçek Adaları, sekiz adadan oluşuyor. Hekim Adası, Alman Adası, Pırnarlı Ada, Akça Ada, Çiçek Adası, Karantina Adası, Uzunada ve Yassıca Ada bu grubun üyeleri. Önemli Kuş Alanı statüsündeki bölge, Akdeniz foklarının da yaşam alanı.

Yassıca Ada, Çeşmealtı'nın 4 kilometre doğusunda yer alıyor; 400 metrelik plajıyla yazın en hareketli noktalardan biri. Pırnarlı Ada adını üzerinde yetişen pırnar bitkisinden alıyor, zeytin ve incir ağaçlarıyla kaplı. Hekim Adası'nın antik dönemdeki adı Pele; mübadele döneminde adada kalmaya devam eden Rum doktor adaya yeni adını verdi.

İzmir'in adaları arasında tarihi Karantina Adası

Urla İskele'deki Karantina Adası, dünyada ayakta kalmayı başarmış üç tahaffuzhane adasından biri. Fransızlar tarafından 1865'te yaptırılan karantina tesisleri, bulaşıcı hastalıklarla mücadelede kullanıldı; yapılar Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar faaliyetteydi. Piri Reis haritalarında Yolluca Ada olarak geçiyor.

İzmir'in adaları Foça açıklarında dalışın merkezi

Foça Adaları altı adadan oluşuyor; Hayırsız Ada (Atatürk Adası), Fener Adası, İncir Adası, Pita Adası, Metelik Adası ve Orak Adası bu grubun üyeleri. İncir Adası, Türkiye'deki nadir Akdeniz foku kolonisine ev sahipliği yapan noktalardan biri. Fener Adası ve Aslan Burnu Kayalığı ise tecrübeli dalgıçların gözdesi.

İzmir'in adaları Karaburun ve Dikili hattında

Karaburun'a bağlı Büyükada, vahşi keçilere ev sahipliği yapan el değmemiş bir ada. Yerel balıkçılar, hayvanların su ihtiyacını bidonlarla taşıyor. Dikili'nin Bademli koyu açıklarındaki Garip Adası ve Kalem Adası ise yaz aylarında tekne turlarıyla keşfediliyor; Strabon'un "Işık Saçan Adalar" olarak tarif ettiği Kalem Adası, ziyaret kotasıyla rezervasyon usulü hizmet veriyor.