İzmir’de kapsamlı bir tatbikata imza atılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en kapsamlı planlı tatbikatlarından biri olan EFES-2026 çerçevesinde, deniz piyadeleri ve amfibi birlikler kritik bir çıkarma harekatı gerçekleştirdi. Senaryo kapsamında düşman kıyısına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, çıkarma gemileri ve zırhlı amfibi araçlar Doğanbey sahilinde görev gerçekleştirdi.

Doğanbey sahiline ilerledi!

Tatbikat Çerçevesinde TCG Ç-154 ve TCG Ç-158 çıkarma gemileri, Urla Demircili Koyu’ndaki dağılma bölgelerinden hareket ettiler ve deniz geçişi gerçekleştirdiler. Senaryo çerçevesinde, düşman kıyısına çıkarma yapmak amacıyla Seferihisar Doğanbey sahiline intikal ettiler.

Hücum marşı eşliğinde çıkarma!

Tatbikatın en dikkat çeken noktalarından biri ise çıkarma operasyonu sırasında gerçekleşti. Gemiler, Doğanbey sahiline yaklaşırken hücum marşı çalındı ve amfibi birlikler kıyıya çıkışlarını tamamladı.

Sadece savaşta değil, afetlerde de görev yapıyorlar!

Gemiler; arama kurtarma çalışmaları, insani yardım operasyonları, tahliye görevleri, orman yangınlarıyla mücadele faaliyetleri gibi görevlerde de büyük rol üstleniyorlar.

