Türk Silahlı Kuvvetleri’nin EFES-2026 Tatbikatı kapsamında, TCG Akçay Komutanlığı tarafından Seferihisar açıklarında düzenlenen mayın avlama harekatında bir mayın imha edildi. Eğitim faaliyetinin başlangıcında 1’inci Arama Tarama Filotillası Komodoru Albay Kürşat Kurnaz, çalışmaya ilişkin bilgilendirme yaptı. Ardından mayın avlama gemisiyle hedef bölge tespit edilirken, Hafif Otonom Sualtı Aracı (HOSA) denize indirildi.

Uzaktan kumandayla yönetilen HOSA’nın gerçekleştirdiği su altı taramasının ardından elde edilen veriler TCG Akçay’da görevli personel tarafından incelendi ve mayının konumu belirlendi. Daha sonra bölgeye sevk edilen mayın harbi dalgıçları, botla mayının bulunduğu noktaya ulaştı. İki dalgıç, hazırlanan patlayıcıyı mayına yerleştirip güvenli bölgeye çekildikten sonra kontrollü patlama gerçekleştirerek mayını etkisiz hale getirdi.

Eğitime ilişkin bilgi veren Albay Kürşat Kurnaz şunları söyledi:

"Gelişen teknolojiye paralel olarak mayın silahı da her geçen gün yenileniyor. Buna bağlı olarak da bu silahı bertaraf edebilmek için karşı sistem ve cihazlar her gün geliştiriliyor. Mayın silahının ne kadar önemli olduğunu bir örnekle anlatmak gerekirse bin dolarlık bir mayın ile milyar dolarlık bir savaş gemisini harekattan sarkıt ve harp dışında bırakabilirsiniz.

6 mayın avlama gemimizden birisi TCG Akçay olmakta. 'Aydın' sınıfı mayın avlama gemilerimiz sahip oldukları gelişmiş komuta kontrol sistemleri, dinamik oto pilot sistemi ve yüksek manevra kabiliyetinin yanında sahip olduğu değişken derinlikli sonar ve uzaktan kumandalı mayın teşhis ve imha cihazı ile 300 metre derinliğe kadar su altında mayın avlama harekatı icra edebilmektedir"

''55 metre derinliğe kadar dalabilmekte''

"Gemilerimizin sahip olduğu sonar ile mayınlı olduğunu değerlendirilen sahada tespit edilen temaslar müteakiben uzaktan kumandalı su altı aracı veya mayın harbi dalgıçlarımız vasıtasıyla teşhis edilerek imha ediliyor. Mayın avlama gemilerimizin sahip olduğu su altı yetenekleri aynı zamanda su altında kaza kırıma uğramış gemi ve uçakların mevkisinin tespiti ve bulundukları mevkide görüntülerinin alınarak arama kurtarma gemilerimize de destek faaliyetlerinde bulunuyor.

Aydın sınıfı mayın avlama gemilerimizde uzaktan kumandalı su altı araçları ile üzerlerinde sahip oldukları sonar ve kameralar vasıtasıyla 300 metre derinliğe kadar dalabilme ve tespit ettikleri mayınları yine bu cihazların üzerinde bulunan patlayıcıyı mayının yakınına bırakmak suretiyle imha edebilme kabiliyetine sahiptir. Bunun yanında mayın filomuzda mayın avlama gemilerimiz ve mobil mayın karşı tedbirleri timlerimizde görevli mayın harbi dalgıçlarımız yarı kapalı devre dalış cihazlarıyla 55 metre derinliğe kadar dalabilmektedir. Dalgıçlarımız deniz mayını ve gelişmiş patlayıcı konusunda uzman personelimizdir"

''Mayın filosu komutanlığı olarak görevimiz rotaları açık tutmak''

"Ayrıca gelişen teknolojiye paralel olarak gemilerimizde mevcut hafif otonom su altı araçları ile gemilerimizi ve personelimizi mayınlı sahaya sokmadan çok sığ sudan bin metre derinliğe kadar mayın harekatı icra edebiliyoruz. Aydın sınıfı mayın avlama gemilerimizle halihazırda malumunuz Rusya-Ukrayna Savaşı ile başlayan ve ilk olarak Mart 2022'de tespit edilen Karadeniz'deki sürüklenen mayın tehdidine karşı diğer su üstü unsurlarımız, deniz karakol uçaklarımız ve İHA'larımız ile 7 gün 24 saat keşif gözetleme faaliyetlerini icra ediyoruz. Aydın sınıfı mayın avlama gemilerimiz Türkiye öncülüğünde kurulan Karadeniz Mayın Karşıtı Tedbirleri Görev Grubu'nda da görev yapıyor. Bulgaristan ve Romanya ile birlikte seyir emniyetinin sağlanması maksadıyla yine sürüklenen mayınlara karşı keşif gözetleme faaliyetlerine devam ediyor. Sonuç olarak mayın filosu komutanlığı olarak görevimiz rotaları açık tutmak."