Son Mühür- İzmir'de bugün birçok ilçede şebeke arızaları, elektrik kesintileri ve pompa istasyonlarındaki bakım çalışmaları nedeniyle geçici su kesintileri yaşanıyor. İZSU tarafından yayımlanan güncel listeye göre, kesintilerin süresi ortalama 2 ile 3 saat arasında değişiklik gösteriyor. Merkez ilçelerin de aralarında bulunduğu bölgelerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemleri alması önem taşıyor.

30 Temmuz 2026 İZSU Su Kesintisi Listesi

BAYINDIR - Pınarlı

Kesinti Süresi: 30.07.2026 (08:40 - 11:40) / Yaklaşık 3 saat

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.

BAYRAKLI - Çiçek

Kesinti Süresi: 30.07.2026 (09:40 - 11:40) / Yaklaşık 2 saat

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: 1615/5 Sk. içi.

BORNOVA - Çamkule

Kesinti Süresi: 30.07.2026 (09:00 - 12:00) / Yaklaşık 3 saat

Arıza Tipi: Pompa Arızası

Açıklama: Pompa istasyonundaki bakım onarım çalışmasından dolayı su verilememekte.

KARABAĞLAR - Doğanay, Esenlik, Reis

Kesinti Süresi: 30.07.2026 (09:00 - 11:00) / Yaklaşık 2 saat

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Uluönder Cd. --62 önü.

KONAK - Anadolu, Atamer, Boğaziçi, Cengiz Topel, Çınartepe, Ferahlı, Huzur, İsmet Paşa, Levent, Mehmet Akif, Mehtap, Millet, Murat, Saygı, Trakya, Ulubatlı, Yavuz Selim, Zeybek, 26 Ağustos

Kesinti Süresi: 30.07.2026 (09:00 - 12:00) / Yaklaşık 3 saat

Arıza Tipi: Pompa Arızası

Açıklama: Pompa istasyonundaki bakım onarım çalışmasından dolayı su verilememekte.

SEFERİHİSAR - Atatürk

Kesinti Süresi: 30.07.2026 (08:31 - 10:31) / Yaklaşık 2 saat

Arıza Tipi: Elektrik Arızası

Açıklama: Arkonut ve çevresinde elektrik kesintisinden dolayı su kesintisi mevcut.

TORBALI - Pamukyazı

Kesinti Süresi: 30.07.2026 (08:16 - 10:16) / Yaklaşık 2 saat

Arıza Tipi: Elektrik Arızası

Açıklama: Gediz planlı elektrik kesintisi nedeniyle basınç düşüklüğü yaşanabilir.

TORBALI - İnönü, Türkmenköy

Kesinti Süresi: 30.07.2026 (10:55 - 12:55) / Yaklaşık 2 saat

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Anaboru arızasından dolayı su kesintisi yaşanacak.

ÖDEMİŞ - Kayaköy

Kesinti Süresi: 30.07.2026 (09:36 - 12:36) / Yaklaşık 3 saat

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Ödemiş ilçesi Kayaköy mahallesinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle kesinti uygulanmakta.