Son Mühür- İzmir'de bugün birçok ilçede şebeke arızaları, elektrik kesintileri ve pompa istasyonlarındaki bakım çalışmaları nedeniyle geçici su kesintileri yaşanıyor. İZSU tarafından yayımlanan güncel listeye göre, kesintilerin süresi ortalama 2 ile 3 saat arasında değişiklik gösteriyor. Merkez ilçelerin de aralarında bulunduğu bölgelerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemleri alması önem taşıyor.
30 Temmuz 2026 İZSU Su Kesintisi Listesi
BAYINDIR - Pınarlı
Kesinti Süresi: 30.07.2026 (08:40 - 11:40) / Yaklaşık 3 saat
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.
BAYRAKLI - Çiçek
Kesinti Süresi: 30.07.2026 (09:40 - 11:40) / Yaklaşık 2 saat
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: 1615/5 Sk. içi.
BORNOVA - Çamkule
Kesinti Süresi: 30.07.2026 (09:00 - 12:00) / Yaklaşık 3 saat
Arıza Tipi: Pompa Arızası
Açıklama: Pompa istasyonundaki bakım onarım çalışmasından dolayı su verilememekte.
KARABAĞLAR - Doğanay, Esenlik, Reis
Kesinti Süresi: 30.07.2026 (09:00 - 11:00) / Yaklaşık 2 saat
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: Uluönder Cd. --62 önü.
KONAK - Anadolu, Atamer, Boğaziçi, Cengiz Topel, Çınartepe, Ferahlı, Huzur, İsmet Paşa, Levent, Mehmet Akif, Mehtap, Millet, Murat, Saygı, Trakya, Ulubatlı, Yavuz Selim, Zeybek, 26 Ağustos
Kesinti Süresi: 30.07.2026 (09:00 - 12:00) / Yaklaşık 3 saat
Arıza Tipi: Pompa Arızası
Açıklama: Pompa istasyonundaki bakım onarım çalışmasından dolayı su verilememekte.
SEFERİHİSAR - Atatürk
Kesinti Süresi: 30.07.2026 (08:31 - 10:31) / Yaklaşık 2 saat
Arıza Tipi: Elektrik Arızası
Açıklama: Arkonut ve çevresinde elektrik kesintisinden dolayı su kesintisi mevcut.
TORBALI - Pamukyazı
Kesinti Süresi: 30.07.2026 (08:16 - 10:16) / Yaklaşık 2 saat
Arıza Tipi: Elektrik Arızası
Açıklama: Gediz planlı elektrik kesintisi nedeniyle basınç düşüklüğü yaşanabilir.
TORBALI - İnönü, Türkmenköy
Kesinti Süresi: 30.07.2026 (10:55 - 12:55) / Yaklaşık 2 saat
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: Anaboru arızasından dolayı su kesintisi yaşanacak.
ÖDEMİŞ - Kayaköy
Kesinti Süresi: 30.07.2026 (09:36 - 12:36) / Yaklaşık 3 saat
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: Ödemiş ilçesi Kayaköy mahallesinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle kesinti uygulanmakta.