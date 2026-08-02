İzmir'in Karaburun ilçesinde denizden yaklaşık bin metre yüksekte yer alan Yaylaköy, köklü tarihi, serin iklimi ve doğal dokusuyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Karaburun Yarımadası'nın tek dağ köyü olma özelliğini taşıyan yerleşim, 1400'lü yıllara uzanan geçmişiyle dikkat çekerken, bugün de yüzyıllardır süren geleneklerini yaşatmayı sürdürüyor. Doğa yürüyüşlerinden kültürel etkinliklere kadar farklı deneyimler sunan köy, şehir kalabalığından uzaklaşmak isteyenler için yılın her döneminde farklı bir atmosfer vadediyor.

Karaburun'un tek dağ köyü olma özelliğiyle öne çıkıyor

Karaburun ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Yaylaköy, yarımadanın en yüksek yerleşimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yaklaşık bin metre rakımı sayesinde yaz aylarında bile serin kalan köy, çalılıklarla kaplı doğal yapısı ve temiz havasıyla doğaseverlerin rotasına giriyor. Bölgedeki yürüyüş parkurları, anıt ağaçlar ve sessiz atmosfer, günübirlik ziyaretlerin yanı sıra hafta sonu kaçamaklarını da cazip hale getiriyor.

Yaylaköy'ün en dikkat çeken yönlerinden biri ise kalabalık turizm merkezlerinden uzak yapısını büyük ölçüde koruması. Bu sayede ziyaretçiler doğayla baş başa vakit geçirebilir, Karaburun'un yüksek kesimlerinden yarımadanın farklı noktalarını seyredebilir ve mevsime göre değişen doğal güzellikleri yakından görebilir.

Yaylaköy'ün geçmişi 1400'lü yıllara kadar uzanıyor

Yaylaköy'ün kuruluş tarihi kesin olarak bilinmese de bölgenin geçmişinin 15. yüzyıla kadar uzandığı ifade ediliyor. Rivayetlere göre Şeyh Bedrettin İsyanı sonrasında bölgeye gelen Türkmen toplulukları göçebe yaşamı bırakarak burada kalıcı bir yerleşim oluşturdu.

Köyde bulunan tarihi cami, eski çeşmeler ve mezar taşları da yerleşimin uzun yıllardır kesintisiz yaşamını sürdürdüğüne işaret ediyor. Bölge sakinlerinin aktardığı bilgiler ise köyün en az 400 yıllık yerleşim geçmişine sahip olduğunu gösteriyor. Tarihi miras ile doğal çevrenin iç içe bulunduğu Yaylaköy, Karaburun'un kültürel kimliğini yansıtan önemli noktalardan biri olarak öne çıkıyor.

Kırkım Şöleni ve keçi yetiştiriciliği köy yaşamını şekillendiriyor

Yaylaköy'de ekonomik hayatın temelini hayvancılık oluşturuyor. Özellikle keçi yetiştiriciliği uzun yıllardır köyün en önemli geçim kaynakları arasında bulunuyor. Her yıl mayıs ayında düzenlenen Kırkım Şöleni sırasında keçilerin yünleri kırkılırken köy meydanında geleneksel yemekler hazırlanıyor ve ziyaretçiler ağırlanıyor.

Yaklaşık 6 bin yıllık geçmişe dayandığı belirtilen bu gelenek, kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar ulaştı. Köyde üretilen keçi sütü, peynir ve diğer süt ürünleri bölgenin öne çıkan lezzetleri arasında yer alırken, zeytinyağının bir bölümü de geleneksel yöntemlerle sabun yapımında değerlendiriliyor. Et ve süt ürünlerinin ağırlıkta olduğu köy mutfağı da ziyaretçilere yöresel tatları deneyimleme fırsatı sunuyor.

Yaylaköy'e ulaşım nasıl sağlanıyor

Yaylaköy'e ulaşım özel araç veya taksiyle sağlanabiliyor. Köy, Karaburun ilçe merkezinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve yolculuk ortalama 1 saat sürüyor. Yol boyunca Karaburun Yarımadası'nın doğal manzaraları ziyaretçilere eşlik ediyor.

Köye gelenler yürüyüş rotalarını keşfedebilir, doğal yaşamın sakinliğini deneyimleyebilir ve çevredeki diğer köylerle tarihi alanları da gezi programına ekleyebilir. Özellikle yaz sıcaklarından uzaklaşmak isteyenler için yüksek rakımı sayesinde serin bir alternatif sunan Yaylaköy, doğa ve kültür turizmini bir arada yaşamak isteyenlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.