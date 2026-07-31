Seferihisar açıklarında görevini sürdüren Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Araçları tarafından denizde düzensiz göçmen taşımakta olan iki ayrı tekne belirlendi. İhbarlar sonrasında bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botları, denizde ilerlemekte olan tekneleri durdurarak operasyon düzenledi.

25 göçmen yakalandı!

Lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin yer aldığının tespit edilmesinin ardından Sahil Güvenlik Botları TCSG-24 ve KB-22 görevlendirildi. Ekipler tarafından durdurulan lastik botta, beraberlerinde 6 çocuğun da bulunduğu toplam 25 düzensiz göçmenin yakalandığı öğrenildi.

32 göçmen ve 1 şüpheli yakalandı!

Bu kez fiber tekne içerisinde düzensiz göçmenlerin yer aldığı belirlendi. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Botu KB-89 tarafından ilerlemekte olan tekne durduruldu. Operasyonda, 4'ü çocuk olmak üzere 32 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisine gözaltı işlemi uygulandı.

57 göçmen kurtarıldı!

Seferihisar açıklarında düzenlenen iki ayrı operasyon sonucunda toplam 57 düzensiz göçmen yakalanırken, bunların 10'unun çocuk olduğu ifade edildi. Operasyon çerçevesinde ayrıca 1 kişi hakkında göçmen kaçakçılığı şüphesiyle işlem gerçekleştirildi.