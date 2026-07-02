SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir'de siyaset ve spor gündemine bomba gibi düşen Seferihisar Belediyesi'ndeki rüşvet ve imar yolsuzluğu operasyonunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Aralarında belediye bürokratlarının da bulunduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alınıp tutuklandığı soruşturmada Sulh Ceza Mahkemesi'nde verilen ifade detayları ortaya çıktı. Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural ile bir projenin onaylanması için görüştüğü yönündeki ifadeleri Başkan İsmail Yetişkin ile avukatı Ufuk Mansuroğlu kesin bir dille yalanladı. Aynı konudaki iddia ile ilgili emniyette detaylı ifade veren başkan Yetişkin, avukatının beyanlarını tekrarlayıp Yılmaz Vural ile bir kez selamlaştığını, bir daha kesinlikle görüşme olmadığını söyledi.

Avukat Mansuroğlu Yılmaz Vural İddialarını Geniş Şekilde Özetledi

Seferihisar belediye başkanı ile ünlü teknik direktör Yılmaz Vural'ın Sığacık'taki bir proje için görüştükleri iddialarıyla ilgili başkanın avukatı Ufuk Mansuroğlu geniş bir savunma yaptı. Sulh Cea Mahkemesi tutanaklarına geçen savunmada Avukat Mansuroğlu, 'Başkan hakkında Kutlay isimli müteahhitin yaptığı Sığacık'ta bulunan projeye ilişkin Yılmaz Vural isimli teknik direktör ile görüşüp yapı kullanım izin belgesi verilmesi hususunda ilgili müteaahhite yardımcı olduğu iddiası Esin tarafından ortaya atılmıştır. Aynı müteahhit hakkında ve aynı projeye yönelik Evrim'in beyanlarında ise Gökhan Pehlivan'na yapı kullanma izin belgesinin düzenlenmesi için 1.500.000 TL ödeme yapıldığı beyan edilmiştir. Yapı kullanım izin belgesi almak için 1.500.000 TL ödeme yapan bir müteahhitin yeniden araya bir aracı koyarak başkan ile görüşmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Nitekim bu müteahhit ifadesinde söz konusu durumu kabul etmemektedir. Başkanın milli maç izlemek için kurulan dev ekranın bulunduğu meydanda bir kere denk gelip selamlaşması dışında Yılmaz Vural isimli şahıs ile bir görüşmesi olmamıştır. Bu husus alınacak HTS raporları ile sabit olacaktır. G. D. isimli şahıs beyanlarında 30.000 TL N. Ö. E. isimli imar müdürüne rüşvet verdiğini bu şekilde kendisi tarafından imara aykırı olarak yapılan ikiz villaya yaрı kullanım izin belgesi düzenleneceğini ifadesinde belirtmiş, devamında ise yapmış olduğu ikiz villalardan birisi hakkında para cezası düzenlendiğini ve yıkım kararı alındığını söylemiştir. Bu şahıs 98.000 TL lik para cezasını ödemesi halinde yıkımın yine de gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği hususunu sormuştur. Tüm çabasına rağmen belediye ekipleri tarafından yıkım gerçekleştirilmiş ve şahıs para cezasını da ödemek zorunda kalmıştır. Bu işlemleri yapan ve göz yummayan başkanın belediyesidir' satırları yer aldı. Başkan Yetişkin'de, Yılmaz Vural ile bir kez selamlaştığını ve bir daha kesinlikle bir araya gelmediğini söyledi.

Mal Varlığım Artmadı, Aksine Azaldı

Doğma büyüme Seferihisarlı olduğunu, çiftçilik ve esnaflık yaparak geçindiğini belirten Yetişkin, ilçede mütevazi yaşamıyla tanındığını ifade etti. Tüm mal varlığının detaylıca incelenebileceğini söyleyen Belediye Başkanı, 'Ne kazandıysam kendi çalışmalarım sonucu kazandım. Geniş mandalina ve zeytin bahçelerim var. Belediye başkanlığı yaptığım dönemde mal varlığım azalmıştır, artması söz konusu dahi olmamıştır. Ben kimseden rüşvet almadım' dedi.

Lüks Araç İddiası Asılsız: 'Traktörü Satarak Aldık'

Operasyon dosyasında yer alan rüşvet karşılığı lüks araç temin edildiği yönündeki iddiaları da yalanlayan Yetişkin, 'Oğlumun kullanımında olan Mercedes marka aracı o dönem eşimin üzerine kayıtlı traktörü ve kendi üzerime kayıtlı aracımı satarak, üzerine de birikim yaptığımız paramızı ekleyerek satın aldım. Böyle bir şeye tenezzül etseydim ikinci el değil, sıfır araç isterdim. İkinci el araç istemem mantıklı değildir' dedi.

'İmar İşleriyle Doğrudan İlgim ve Bilgim Yok'

Belediye bünyesindeki imar süreçlerinin teknik bir silsile ve hiyerarşi içinde yürüdüğünü vurgulayan Başkan Yetişkin, belediye başkanı olması sebebiyle müteahhitlerle görüşmekten olabildiğince kaçındığını belirtti. Teknik kararlara müdahale etmediğini ifade eden Yetişkin, 'Yapılacak işlemler silsile içerisinde gerçekleşir. Teknik elemanlar işlerini yaptıktan sonra ilgili müdürlerin onayından geçer ve en son başkan yardımcıları görev ve sorumluluklarına istinaden onay yaparlar. Benim yapılan işlerin tamamına hakim olmam zaten mümkün değildir. Atılı suçlamalar yönünden hakkımda delil bulunmamaktadır' diye konuştu.

Sağlık Durumu Nedeniyle Adli Kontrol Talebi

Son olarak ağır sağlık sorunlarına değinen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, diyaliz ve kalp hastası olduğunu, 4 damarının tıkanması nedeniyle daha önce operasyon geçirdiğini belirtti. Evinde özel hemşire eşliğinde günde 8 saat süren bir diyaliz tedavisi gördüğünü dile getiren Yetişkin, tutuksuz yargılanmayı talep etti.

