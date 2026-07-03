Son Mühür / Beste Temel - İsmail Yetişkin, Seferihisar Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından sosyal medya hesabından el yazısıyla kaleme aldığı bir mesaj yayımladı. Paylaşımında doğup büyüdüğü Seferihisar’a hizmet etmek dışında herhangi bir amacı olmadığını vurgulayan Yetişkin, kendisine yöneltilen iddiaların ise hukuk sürecinde gerçeklerin ortaya çıkmasıyla netlik kazanacağına inandığını dile getirdi.

''Hakkımdaki gerçek dışı iddialar...''

İsmail Yetişkin, açıklamasında Seferihisarlılara selamlarını ileterek, bugüne kadar tek hedefinin doğup büyüdüğü kente hizmet etmek olduğunu vurguladı.

Seferihisar’ı hak ettiği konuma taşımak için tüm çabasını bu yönde harcadığını belirten Yetişkin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bilmenizi isterim ki doğup büyüdüğüm kentime hizmet etmekten başka hiçbir çabam olmadı. Seferihisar’ımızı hak ettiği değere kavuşturmak için bugüne dek yegane uğraşım bu oldu. İnanıyorum ki güç de olsa adalet tecelli edecek. Doğrular konuşuldukça, hakkımdaki gerçek dışı iddialar hukuk önünde çürütülecek ve biz yeniden özgür günlerde Seferihisar sokaklarında yan yana, başımız dik yürümeye devam edeceğiz.

Bu kenti yıllarca birlikte yönettiğimiz çalışma arkadaşlarımın, biz görev başındaymışız gibi çalışmaya devam edeceğine ve hizmetlerimizi Seferihisarlı hemşehrilerimizle buluşturacağına olan inancım tamdır. Sizleri ve Seferihisar’ı çok seviyorum. Kalın sağlıcakla."