Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentin spor tarihinde derin izler bırakan tarihi bir alanı yeniden ayağa kaldıracaklarının müjdesini verdi. Yaklaşık bir asırlık geçmişiyle İzmir’in spor belleğinde çok özel bir yere sahip olan Kemer’deki Langar Futbol Sahası, modern bir spor tesisi olarak şehre geri kazandırılıyor.

Yıllardır atıl durumda olan tarihi alanı modern bir vizyonla yeniden tasarladıklarını belirten Başkan Cemil Tugay, projenin sadece profesyonel kulüplere değil, aynı zamanda sporda fırsat eşitliğine de hizmet edeceğini vurguladı.

Engelsiz Spor ve Altyapı Üssü Olacak

Yakında hizmete açılması planlanan yeni ve modern tesis, İzmir sporuna çok yönlü katkı sunmaya hazırlanıyor. Başkan Tugay, açılış için gün sayan tesisin üstleneceği misyonu şu sözlerle aktardı:

"Yaklaşık 100 yıllık geçmişiyle İzmir'in spor belleğinde özel bir yere sahip olan Kemer'deki Langar Futbol Sahası'nı modern bir spor tesisi hâline getirerek yeniden kentimize kazandırıyoruz. Yakında hizmete açacağımız yeni tesisimiz; kulüp antrenmanlarının yanı sıra altyapı, ampute ve görme engelli futbol takımlarımızın maçlarına da ev sahipliği yapacak."