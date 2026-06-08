Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 2025 yılı üretimden satışlar kriterine göre bölgede faaliyet gösteren 100 büyük sanayi kuruluşunu basın mensuplarının da katıldığı bir toplantı ile kamuoyuna açıkladı.

Ender Yorgancılar: Büyüme üretimle değil hizmet sektörüyle olmuştur

Kur’un ve enflasyonun 1 yıllık artış oranına bakıldığında söz konusu problemlerin piyasada ciddi sorunlara neden olduğunu vurgulayan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Kur’un 1 yıllık artış oranıyla, enflasyonun 1 yıllık artış oranına baktığınızda bu durum fiyatlara yansıyor ve piyasada sorunlara neden oluyor. Sanayicilerimizin her ortamda vize konusu ile ilgili yaşadığı sıkıntılar otomatik olarak problemlere neden olmaktadır.

Vizeleri bazı seyahat şirketleri sadece müracaat etmek için bile ciddi rakamları talep ettiklerini duyuyoruz. Ekonomik görünümde kapasite kullanım oranlarına bakmamız lazım, imalat sanayinin payı 16.6’dan, iki yıl içinde 15.9’a gerilediğini görüyoruz. Burada sanayici kapasitesini tam kullanmamış aşağı doğru düşmüştür. Büyüme ise maalesef üretim ile değil, hizmet sektörü ve ticaret ile gerçekleştirilmektedir. Bir ülkenin istihdam sağlayabilmesi için mutlaka sanayi üretiminin artması gerekmektedir. Burada kapasite kullanım oranı yüzde 80’lere çıkmalıdır.” dedi.

“Firmalar para kazanamıyor ihracat yapamıyor”

Ayrıca, basın toplantısında sayısal değerlendirmelerde de bulunan Başkan Yorgancılar, firmaların ekonomik faktörlerden dolayı küçülmek durumunda kaldıklarını aktararak, “Sayısal değerlendirmelere bakıldığında kar bildirenlerde 66 firmamız var, geçen sene 82’ymiş ancak bu sene düşüş eğiliminde, yabancı sermayeli firma sayımız geçen sene 28 iken bu sene 22’ye düşmüştür.

Bu tabloda yabancı sermayeli firma sayımız azalırken, ihracat yapan firma sayısının da azalması önümüze net bir durum çıkarıyor. Bu tablo aslında her şeyi ortaya çıkarıyor Geçen sene Tefe&Tüfe ortalamasının satış ortalaması yüzde 29.3’tür. Bu nedenle firmalar net satışlarını enflasyon rakamlarının altında gerçekleştirmişlerdir. Firmalar satışlarını artıyor ve büyütüyor ancak enflasyonun altında kaldıkları için maalesef küçülmek durumunda kalıyorlar. Bu nedenle firmalar para kazanamıyorlar, ihracat yapamıyorlar.” şeklinde konuştu.

“İzmir sanayisini üreten bir kent olma yönünde ilerliyor”

Öte yandan, olumsuz grafiklere rağmen İzmir’in nispeten olumlu bir tablo çizerek 52 farklı sektörle üretim yapan ve sanayisini büyüten bir kent olma yolunda ilerlediğinin altını çizen EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Buranın güzel bir tablosu var, İzmir 52 sektörle üretim yapan sanayisini büyüten bir kent olma noktasında yoluna devam ediyor. İzmir’de 100 büyük firmanın ihracatında bir gerileme ile karşı karşıya kaldık. Kurlardaki artışın devam etmesi halinde özellikle yoğun olan sektörlerdeki ihracatçılarımızın rekabet gücüne zarar vermektedir. Bu nedenle kurlar en az enflasyon rakamı noktasında artmak zorundadır.” ifadelerini kullandı.

"Ekonomi programı kağıt üzerinde doğru ama..."

Son olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi programının kağıt üzerinde doğru olduğunu ancak temel bazı kavramların zarar gördüğü bir noktada piyasanın ciddi problemler yaşayabileceğini kaydeden Başkan Yorgancılar, “Yapılan AR-GE anlaşmalarının yüzde 16’sı yabancı sermayeli şirketler tarafından gerçekleştirmiştir. 100 büyük firmanın borç/özkaynak oranı tekrardan artış eğilimine gerçekleşmiştir. 2021 yılı sonundaki son 10 yılın en büyük düzeyine ulaşması Avrupa ülkelerinde ortalama yüzde 60’a yakın bir rakam ortaya koymaktadır.

Finansman maliyetlerinin faaliyet karı içindeki payı 2024’te 96,6 iken bizde yüzde 37’ydi. Üreticiler ve ihracatçılar için kayıp bir yıl olduğunu bu rakamlar gösteriyor. 100 büyük firmanın ihracat performansı geçen sene olduğu gibi ülke performansının altında kaldı. Her sektörde nakit akış sorunu yoğun şekilde yaşandı. Çok değişik bir sürecin içine girdik. Aslında 10 sene önceki yaptığımız toplantılarda ‘dünyada üretim batıdan doğuya kayıyor’ derdim.

Bunu sürekli dile getiriyordum. Bunun altında bir neden vardı. Yine iki yıl önce mecliste, ‘AB Hindistan ile serbest ticaret anlaşması yapacak’ derdim. Bu sene bu anlaşma yapıldı, ben bunu üç yıl önce görüp söyledim, bugün bunlar başımıza geliyor. Ben bunları anlattım ve söyledim hepsi kayıtlı. Biz ne yaptık o zamandan bu zamana? Ne tedbir aldık, ne önlem aldık? Fiyatlar arttığı zaman enflasyon da yukarı çıkacak, bunun çözümü ise yerli üretimdir. Kağıt üzerinde program doğru ama ekonomide istikrar, öngörülebilirlik ve güvenin eksikliği tek ayağı kırık bir masa gibidir.” diyerek, sözlerini noktaladı.