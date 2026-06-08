Son Mühür- İzmir'de oldukça uzun zamandır dillerden düşmeyen trafik sorunu, çöp yığınları, körfez pisliği gibi sorunlar mualif kesim tarafından hep eleştirildi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İzmir’in kronikleşen sorunlarına dikkat çekerek yerel yönetimi sert bir dille eleştirdi.

Saygılı; her gün çileye dönen trafik sorunundan, sokaklardaki çöp dağlarından ve bir türlü temizlenemeyen o meşhur körfez kirliliğinden dert yandı. "İzmir’imizin gerçeği maalesef bu" diyerek belediyeye yüklendi. Üstüne bir de son zamanlarda ortalıkta dönen yolsuzluk iddialarına değindi ve bu durumun siyasi ahlaka hiç yakışmadığını, şehre zarar verdiğini söyledi.

"İzmir, potansiyelinin gerisinde bırakılmayı değil..."

İzmir’in çok daha iyisini hak ettiğini belirten AK Partili Saygılı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İzmir’imizin gerçeği; her geçen gün artan trafik sorunu, çöp dağları, yıllardır temizlenemeyen körfez, kamuoyuna yansıyan yolsuzluk iddiaları ve bunların gölgesinde zedelenen siyasi etik anlayışıdır.

İzmir, potansiyelinin gerisinde bırakılmayı değil; hesap veren, üreten, eser ve hizmet odaklı bir belediyecilik anlayışını hak etmektedir."