Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, İAOSB katılımcısı firmaların TİM İlk 1000 İhracatçı Araştırması'nda 14, İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda 11 firmayla yer alırken, EBSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri'nde ise 6 kategorinin 5'inde ödül kazanması değerlendirerek, önemli açıklamalarda bulundu.

Cenk Karace: Başarılar, İAOSB'nin üretimde kaliteyi, ihracatta rekabetçiliği ve sürdürülebilir kalkınmayı aynı vizyonda buluşturduğunun en güçlü göstergesidir

EBSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri’nde dereceye giren projelerin ve firmaların kendileri için gurur kaynağı olduğunu aktaran İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, “Katılımcı firmalarımızın Türkiye'nin en büyük ihracatçıları ve sanayi kuruluşları arasında yer almasının yanı sıra, çevre ve sürdürülebilirlik alanında geliştirdikleri projelerle ödüllendirilmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarılar, İAOSB'nin üretimde kaliteyi, ihracatta rekabetçiliği ve sürdürülebilir kalkınmayı aynı vizyonda buluşturduğunun en güçlü göstergesidir” dedi.

"Yenilikçi uygulamaların ulusal düzeyde takdir görmesi, doğru yolda ilerlediğimizin en somut göstergesidir"

Öte yandan, Yeşil Dönüşüm kavramının artık yalnızca çevresel bir sorumluluk olmadığını kaydeden Karace, "Yeşil dönüşüm artık yalnızca çevresel bir sorumluluk değil; sanayimizin rekabet gücünü belirleyen en önemli unsurlardan biridir. İAOSB olarak uzun yıllardır Yeşil OSB hedefimiz doğrultusunda çevre yatırımlarımızı, altyapı projelerimizi ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Katılımcılarımızın bu vizyonu benimseyerek geliştirdiği yenilikçi uygulamaların ulusal düzeyde takdir görmesi, doğru yolda ilerlediğimizin en somut göstergesidir” diye konuştu.

"İnanıyorum ki elde edilen bu başarılar hem Bölgemize hem de ülkemiz sanayisine ilham vermeye devam edecektir"

Son olarak, yarışmalara katılan ve dereceye giren şirketlere teşekkür eden İASOB Başkanı Cenk Karace, elde edilen başarıların ülke sanayisine ilham vereceğini söylerek, şu ifadeleri kullandı: "Ülkemize değer üreten, ihracatıyla ekonomimize katkı sağlayan, üretim gücüyle Türkiye sanayisinin gelişimine yön veren ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla örnek olan tüm katılımcı firmalarımızı ve bu başarılarda emeği bulunan tüm çalışanlarını gönülden kutluyorum. İnanıyorum ki elde edilen bu başarılar hem Bölgemize hem de ülkemiz sanayisine ilham vermeye devam edecektir”