22 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan bir ilan dikkat çekti. İlana göre Kınık Belediyesi, mimar, mühendis ve tekniker kadroları için sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuruların ise 1-3 Haziran tarihleri arasında alınacağı belirtildi.

İlana göre alım yapılacak kadrolar ise netleşti. Kadrolar, 1 Mimar (lisans mezunu), 1 İnşaat Mühendisi (lisans mezunu)ve 1 Tekniker (harita ve kadastro alanında önlisans mezunu) olarak açıklandı. Adayların tüm pozisyonlar için ilgili bölümlerden mezun olması ve belirlenen KPSS puan türünde asgari puanı sağlaması gerektiği de ifade edildi.

KPSS şartı ve puan türleri belli oldu!

Başvuracak adayların alımının sağlanabilmesi için 2024 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olması gerekiyor. Bu kapsamda; mimar ve mühendis kadroları için KPSS P3 puan türünden en az 65 puan, tekniker kadrosu için ise KPSS P93 puan türünden en az 60 puan alınmış olması gerekmekte.

Başvuru şartları neleri kapsıyor?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan genel şartları adayların taşıması gerektiği belirtildi. Başlıca şartlar arasında; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak, erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak ve görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak bulunuyor.

Başvurular Haziran ayında!

Başvuruların ise 1-3 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacağı öğrenildi. Adaylar başvurularını ise; elektronik ortamda e-posta yoluyla, şahsen ve iadeli taahhütlü posta ile yapabilecek.

Sözlü sınav tarihi de belli oldu!

Başvuruların ardından ise KPSS puanına göre sıralama gerçekleştirilecek. Ayrıca her kadro için ise kontenjanın 5 katı aday sözlü sınava alınacak.

Sözlü sınavın yeri ise 15 Haziran 2026 tarihinde Kınık Belediyesi hizmet binası olarak açıklandı.

Başarı puanı ölçütü neler?

Adayların başarı puanının ise, KPSS puanı ile sözlü sınav puanının ortalamasının alınarak belirleneceği belirtildi. En az 60 puan alan adayların başarılı sayılacağı öğrenildi.

