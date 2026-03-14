Son Mühür/ Emine Kulak- Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte tatilcilerin rotası İzmir ve turistik ilçeleri Çeşme, Seferihisar ve çevresine çevrildi. Şehirden uzaklaşarak aileleriyle birlikte bayram tatilini geçirmek isteyenler, hem konaklama hem de ulaşım alanında yoğun bir hareketlilik başlattı. Kent genelinde otel ve pansiyonlar, araç kiralama, esnaf gibi birçok sektör de bayrama hazırlık yapıyor.

İzmir Otel, Pansiyon ve Yurt İşletmecileri Odası Başkanı İbrahim Veral, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde şehirdeki konaklama sektörünün durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Bayramda İzmir otelleri dolar”

Son üç ayın zorluklarla geçtiğini belirten Veral, “Son geçtiğimiz 3 ay kötüydü. Yangın yönetmelikleri gibi benzer şeyler üst üste geldi. Yeni hazırlıklar yapılıyor. Bayram için nazar değmesin diyelim, fena değil. Doluluklar şuan iyi. Bayramda da, 3 gün İzmir dolar. Bu haftadan doluluk rezervasyon ile kendisini göstermeye başladı. Bayramdan sonra da Nisan ayı gelecek. Mayıs’tan sonra da sezona gireriz” dedi.

“Savaşı bahane edip fiyat kırma politikaları oluyor”

Jeopolitik gelişmelerin ve savaşın turizm üzerindeki etkisine dikkat çekerek, rezervasyon iptallerinden ve fiyat kırma politikalarından duyulan endişeyi dile getiren Veral, “Korkumuz bu savaşın uzaması. Umarım uzamaz ve rezervasyon iptali olmadan bayramı geçiririz. Yurt dışından gelen müşterilerimiz de oluyor. Jeopolitik olarak savaşın yanında olan ülkeye kimse gelmek istemiyorlar. Bahane edebiliyorlar. Vatandaş biliyor Türkiye’nin güvenli bir ülke olduğunu ama bahane edip fiyat kırma politikaları oluyor. Gaziantep gibi şehirlere birkaç tane füzenin düşmesini bahane edebiliyorlar. Neticede biz İran’a sınır komşusu olan bir ülkeyiz. İyi bir tarafı da var. Dubai, Mısır gibi ülkelere gidecek turistler de bize doğru gelebilir. Biz her şeyden önce kendi ülkemizi düşünmek zorundayız. Bir an önce ne fiyat kırması ne de rezervasyon iptali olmadan bir an önce ateşkesin olmasını, turizmci olarak bekliyoruz” diye konuştu.

“Bayramda doluluk oranı yüzde 70 ve 80’leri rahatlıkla bulur”

Çeşme’deki otellerin büyük bölümünün sezon açılmadığı için kapalı olduğunu, kent genelinde ise otellerin doluluk oranının yaklaşık yüzde 50 seviyelerinde seyrettiğini söyleyen Veral, “Çeşme’deki otellerin birçoğu Sezon açılmadığı için kapalı. İzmir genelinde otellerin doluluk oranı yüzde 50’lerde. Okulların tatil olması ve dışardan İzmir’e yapılacak ziyaretlerle şehir içi otellerin hemen hemen hepsi dolar. Kent merkezinde taşmalar olursa Çeşme, Seferihisar’a da etkisi olur. Genel olarak İzmir genelinde doluluk oranı yüzde 70 ve 80’leri rahatlıkla bulur” şeklinde konuştu.