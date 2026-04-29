Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Karşıyaka bugün güne maalesef korkutucu bir yangın olayıyla başladı. Bostanlı Mahallesi’nin merkezi noktalarından Cengiz Topel Caddesi üzerinde hizmet veren bir restoranın çatı katında henüz gün ağarmadan alevler yükselmeye başladı.

Rüzgar şiddetlendirdi

Saat tam 05.50 sularında itfaiye merkezine düşen ihbarın ardından, ekipler adeta zamanla yarışarak yola koyuldu. İlk itfaiye aracının olay yerine varması sadece beş dakika sürdü ve 05.55 itibarıyla alevlere ilk su sıkılmaya başlandı. Ancak işin rengi, rüzgarın aniden şidddetlenmesiyle biraz değişti.

Takviye ekipler devreye girdi

Yangın, restoranın çatısından hızla yandaki konuta sıçrayınca mahallede büyük bir panik havası hakim oldu.

Durumun ciddiyeti üzerine Bostanlı ve Karşıyaka bölge istasyonlarından takviye ekipler hızlıca bölgeye kaydırıldı. Toplamda 11 itfaiye aracı ve belediyeye ait 2 dev su tankerinin müdahale ettiği o anlarda, caddeyi yoğun bir duman bulutu kapladı. İtfaiye erlerinin kordineli şekilde hem çatıya hem de yangının sıçradığı yan binaya müdahale etmesi, facianın boyutlarının büyümesini engelledi.

Maddi hasar büyük

Alevlerin kontrol altına alınması için harcanan yoğun mesai meyvesini verdi ve yangın çevredeki diğer işletmelere veya apartman dairelerine yayılmadan tamamen söndürüldü. Neyse ki can kaybı ya da yaralanma gibi bir durum yaşanmadı ancak restoranda ve bitişikteki evde maddi hasar oldukça büyük. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerin bu kadar çevik ve seri hareketi, mahalle sakinleirnden de tam not aldı.

Şu dakikalarda bölgede soğutma çalışmaları hala devam ediyor ve itfaiye uzmanları yangının çıkış nedenine dair detaylı bir rapor hazırlamak üzere yangın yeri üzerinde incelemelerini sürdürüyor.

