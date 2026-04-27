İzmir’in Ödemiş ilçesinde korkutan bir kaza meydana geldi. Gerçekleşen trafik kazasında motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı Kaza sonucunda 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, Kapalı Spor Salonu önünde meydana geldi. Gelen bilgiler çerçevesinde, 16 yaşındaki Emin A. kontrolündeki motosiklet ile Ö.S. idaresindeki hafif ticari araç sebebi bilinmeyen bir şekilde çarpıştı.

Gerçekleşen çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü Emin A. ile araçta yolcu olarak bulunan Duygu D. (19) ve Hatice D. (15) yola savruldu ve yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere ihbar ettiler.

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldüler.

Yaralılar, tedavi altına alınmak üzere Ödemiş Devlet Hastanesi’ne götürüldüler. Yetkililerden gelen bilgiler çerçevesinde, yaralanan 3 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.