İzmir’de düzenlenen Konak'taki 7. İzmir Kitap Fuarı, dikkat çekici anlara sahne olmaya devam ediyor. 7. İzmir Kitap Fuarı'nda İzmir'İn tarihsel ve kültürel kimliğine ışık tutan önemli bir söyleşi gerçekleştirildi. Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İzmir Şube Başkanı A. Levent Ertekin tarafından gerçekleştirilen, “Şehir ve Hafıza” başlıklı program, İzmir’in geçmişten bugüne uzanan çok katmanlı yapısına ışık tuttu.

İzmir’in hafızası ele alındı!

Söyleşi, fuar kapsamında Menekşe Altı Etkinlik Sahnesi’nde gerçekleştirildi. Söyleşide Ertekin, İzmir’in yalnızca ticaret ve liman kenti olarak tanımlanmasının eksik bir yaklaşım olduğunu dile getirdi. Şehirlerin bir “hafızaya” sahip olduğu Ertekin tarafından belirtildi.

“1081’den günümüze uzanıyor”

Ertekin aynı zamanda, İzmir’in tarihsel kökenlerine de değindi. Kentin hafıza kodlarının Çaka Bey dönemine kadar uzandığını hatırlatan Ertekin, 1081 yılında başlayan sürecin, Aydınoğlu Mehmed Bey tarafından 14. yüzyılda güçlendirildiğini ve kurumsal bir yapıya kavuştuğunu sözlerine ekledi.

Ertekin, “İzmir, yalnızca coğrafi bir alan değil; tarihsel, kültürel ve manevi birikimin taşıyıcısıdır. Bu şehir, Ege’de Türk-İslam tarihinin önemli merkezlerinden biridir” ifadelerini kullandı.

“Tarihsel gerçekliği yansıtmıyor”

Cumhuriyet'ten sonraki dönemde İzmir’e yönelik oluşturulan “seküler şehir” algısının zamanla keskin bir ayrışmaya dönüştüğü Ertekin tarafından savunuldu. Bu yaklaşımın ise tarihsel verilerle örtüşmediğini ifade etti.

Ertekin, kent kimliği üzerinden oluşturulan “Müslüman İzmir” ve “Gâvur İzmir” gibi ifadelerin toplumsal ayrışmayı artırdığını ifade ederken, bu tür sınıflandırmaların modern ideolojik yaklaşımların bir yansıması olduğunu da belirtti.

"Manevi haritası” dikkat çekti

Söyleşide ayrıca İzmir ve çevresindeki ilçelerin manevi önderlerine de vurgu yapıldı. Bu kapsamda öne çıkan isimler arasında; İzmir merkezde Emir Sultan, Ödemiş Birgi’de İmam-ı Birgivî, Tire’de İbn-i Melek, Bergama’da Kâfiyeci, Menemen’de Erbilli Esad Efendi ve Selçuk’ta Şehâbeddin Sivasî öne çıktı.

