İzmir Ödemiş'te gerçekleşen trafik kazasında, ilerlemekte olan bir otomobilin lastiğinin patlamasının ardından araç kontrolünü kaybetti. Hürriyet Mahallesi çevre yolunda meydana gelen kazada otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti ve sürüklendikten sonra durdu.

Aynı aileden 5 yaralı!

Kazada otomobilin sürücüsü 34 yaşındaki M.H. ile araçta yer alan hamile eşi M.H. (27) ve çocukları U.H. (4), M.E.H. (4) ile A.H.'nin (6) yaralandığı öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirilen yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

İzmir'e sevk edildi!

Hastanede gerçekleştirilen ilk müdahale sonrasında sürücü M.H.'nin durumunun ileri tetkik ve tedavi gerektirmesi sebebiyle İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği ifade edildi. Hamile kadın ve üç çocuğun sağlık durumlarının ise hastanede takip edildiği belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme!

Polis ekipleri, kazanın yaşanış şekliyle ilgili inceleme başlatırken, ilk belirlemeler çerçevesinde olayın aracın lastiğinin patlaması sonucu yaşandığı üzerinde duruluyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.