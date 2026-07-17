İzmir'in en büyük ilçelerinden biri olarak dikkat çeken Karabağlar'da bugün önemli bir ziyarete imza atıldı. AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun'un Cuma esnaf ziyaretleri çerçevesindeki durağı Çamlık Caddesi oldu. Uzun, Çamlık Caddesi esnafıyla bir araya gelirken, ziyarete teşkilat mensupları da katılım gösterdi. Uzun ve beraberindeki heyet esnafların talep ve önerilerini dinlerken, ziyaret sonrasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İlçemize dair istişarelerde bulunduk!"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Uzun, "Her hafta geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz Cuma esnaf ziyaretlerimiz kapsamında bugün de Çamlık Caddesi'nde faaliyet gösteren kıymetli esnaflarımızı ziyaret ettik. Esnaflarımızın talep, öneri ve beklentilerini dinleyerek ilçemize dair istişarelerde bulunduk. Güler yüzleri ve samimi misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyor, tüm esnafımıza hayırlı, bereketli ve bol kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Gönül gönüleyiz!"

AK Parti'nin siyaset anlayışında vatandaşın olduğunun altını çizen Uzun ayrıca, "Esnafımızın yanındayız, hemşehrilerimizle gönül gönüleyiz." dedi.