Son Mühür- Kentin sosyal ve kültürel bağlarını güçlendirmek, İzmir’in tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla hareket eden mahalle muhtarlarıyla iş birliği içinde düzenlediği kültür gezilerini aralıksız sürdürüyor.

Haftanın 5 günü düzenlenen geziler İzmirliye yeni bir kültür kapısı açıyorç İzmir'in farklı ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, daha önce ziyaret edemedikleri tarihi ve turistik destinasyonları yakından tanıma imkanı buluyor. Bu gezilerde yılda 69 mahallede 3 bin kişi gezilere katıldı. Bergama Tırmanlar Mahallesi ile Konak Kocatepe Mahallesi’nden çok sayıda kadın ve çocuk, Ödemiş’te unutamayacakları bir gün geçirdi.

"Amaç kent aidiyetini güçlendirmek"

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kuzey Bölge Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlisi Mert Can Malkoç, “Bergama Tırmanlar Mahallesi'nde yaşayan, çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımız Ödemiş ve Birgi'yi ziyaret etti. Mahalle sakinlerimiz, bölgenin tarihi dokusunu, kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini yerinde görme fırsatı elde etti. Ayrıca Konak Kocatepe Mahallesi sakinleri de bu gezide bizimle birlikteydi. Program kapsamında vatandaşlar; Ödemiş, Birgi, Tire Kahvesi, Tire Pazarı, Foça merkez ve tarihi alanları, Selçuk merkez ile Şirince Köyü gibi İzmir'in önemli kültür ve turizm destinasyonlarını ziyaret ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen kültür gezileri, mahalle muhtarlarının iş birliğiyle tüm ilçelerde devam edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kültür gezileriyle vatandaşların yaşadıkları kenti daha yakından tanımalarını sağlamayı, ortak kültürel değerler etrafında buluşmalarını teşvik etmeyi ve kent aidiyetini güçlendirmeyi amaçlıyor” dedi.

Muhtarlardan ve vatandaşlardan Başkan Cemil Tugay'a teşekkür

Cemil Tugay’a çok teşekkür ettiğini belirten Bergama Tırmanlar Mahallesi Muhtarı Mehtap Hüner, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Cemil Tugay’ın organize ettiği gezi bizi onurlandırdı. Buraya gelme imkânımız olmuyordu. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Toprağı işleyip üretiyoruz. Gezmeye fırsatımız olmuyor. Başkanımız Cemil Tugay’a çok teşekkür ediyoruz. O olmasa gelemezdik. Mahalleli kadınlar da Ödemiş’i ilk kez gördükleri için çok mutlu” diye konuştu.



Sadife Özgün: “Buraya daha önce gelmemiştim. Çok güzel, doğası hiç bozulmamış. Bu gezi çok güzel oldu. Allah düzenleyenlerden razı olsun. Bu program olmasaydı buraya gelemezdik. Çok güzel yerler gördük.”

Raziye Tuncer: “Allah razı olsun. Günümüz çok güzel geçiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi sağ olsun”

Ayşe Özgün: “Oğullarım, kafam dağılsın diye bu geziye katılmamı istedi. Buraları gördük, çok mutlu oldum. Bugün benim için yeni bir başlangıç oldu.”

Konak Kocatepe Mahalle Muhtarı Mine Yaylak: “Ödemiş’in tarihi ve doğal güzelliklerini görüyoruz. Çok güzel bir gün geçirdik. Geziler için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay’a ve personele çok teşekkür ediyoruz. Birgi’ye gelemeyen çok sayıda mahalleli kadın vardı. Onlar da bu vesileyle Ödemiş Birgi’yi görmüş oldular.”

Özcan Çıtakçı “Çok güzel vakit geçirdik. İmam Birgivî Mezarlığında duamızı ettik, çarşıyı dolaştık, Gölcük’ü de gezdik. Her şeyden çok memnunuz. Mükemmel bir organizasyon, devamını bekliyoruz.”