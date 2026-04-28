Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in kültür sanat adreslerinden Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, geçtiğimiz akşam müzik etkinliğine ev sahipliği yaptı.

İzmir Oda Orkestrası’nın Nisan ayı programını kapatan bu konser, salondaki kalabalığın sevinciyle adeta bir sanat buluşmasına dönüştü.

Ayakta alkışladılar

Gecenin programı, klasik müzik tarihine damga vurmuş isimlerin eserlerinden gerçekleşti. Neredeyse bir saat süren performans boyunca Beethoven’ın derin tonlar ile Dvorak’ın eşsiz nağmeleri birbirine eşlik etti. İki alanda oluşan konserin bitiminde, salonu dolduran sanatseverler müzisyenleri dakikalarca ayakta alkışladı.

"Aradan geçen on yıla rağmen..."

Konser öncesinde kısa açıklaada bulunarak dinleyicileri selamlayan keman sanatçısı Tuana Köprülü, orkestranın geçirdiği değişimden bahsetti.

Sahnedeki birlikteliklerinin köklerinin on yıl öncesine uzandığını dile getiren Köprülü, "Yola Karşıyaka Oda Orkestrası olarak çıkmıştık, bugün İzmir Oda Orkestrası olarak yolumuza devam ediyoruz.

Aradan geçen on yıla rağmen sahnede hala o ilk günkü titremeyi ve tutkuyu hissediyoruz. Sizin alkışınız, bizim en büyük motivasyon kaynağımız" dedi.

Dört enstrüman, tek bir ruh

Sahnede gösterdikleri performansla tecrübelerini gösteren kadroda dört başarılı isim yer aldı. İki keman, bir viyola ve bir viyolonselin uyumuyla şekillenen konserde; Özüm Bağtaş, Alaz Yaşıl, Bahar Oytun Duyar ve Tuana Köprülü bulunuyordu.