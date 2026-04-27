SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir amatör futbol dünyasında 2025-2026 sezonunun en kritik virajına girildi. Süper Amatör Lig Play-Off gruplarında hafta sonu oynanan maçlar, şampiyonluk yolunda kritik değişimlere sahne olurken; 1. ve 2. Amatör Lig'de de gol yağmuru yaşandı. Süper Amatör Lig Play-Off A Grubu'nda Yamanlar Esenspor, Bornova Yeşilova’yı 3-1 mağlup ederek 14 puanla liderliğini sürdürdü. Grubun en dikkat çeken skoru ise Bayraklı 1954 Spor’dan geldi. Deplasmanda Urla FK’yı 9-0 gibi tarihi bir skorla geçen Bayraklı ekibi, 12 puanla takibini sürdürerek "yarışta ben de varım" dedi. B Grubu'nda ise Koyundere Gençlik, Kemalpaşaspor deplasmanından 3-0’lık net bir galibiyetle dönerek 12 puanla zirveye yerleşti. Güzelbahçe FK ve Selçuk Çamlık arasındaki 2-2’lik beraberlik ise zirve mücadelesindeki dengeleri değiştirdi.

Alt Liglerde de Heyecan Hız Kesmiyor

Alt liglerde de rekabet hız kesmiyor. 1. Amatör Lig'de Çamdibispor’un Bornova Kandere karşısındaki 10-0’lık galibiyeti haftanın en farklı sonuçlarından biri olurken, Gaziemir Gençlerbirliği de Konak Esentepe’yi aynı skorla (10-0) mağlup etti.

GÜNCEL PUAN DURUMU VE SONUÇLAR



Süper Amatör Play-Off A Grubu

Takım Puan Son Maç Yamanlar Esen 14 3 - 1 (G) Bayraklı FK 12 9 - 0 (G) Balçova Termal 10 (Bay) Bornova Yeşilova 6 1 - 3 (M)

Süper Amatör Play-Off B Grubu

Takım Puan Son Maç Koyundere Gençlik 12 3 - 0 (G) Güzelbahçe FK 11 2 - 2 (B) Kemalpaşaspor 11 0 - 3 (M)

Haftanın Dikkat Çeken Skorları (1. Amatör)

Çamdibispor: 10 - Bornova Kandere: 0

Konak Esentepe: 0 - Gaziemir Gençlerbirliği: 10

Foça Belediyespor: 6 - Harmandalıspor: 2

İzmir Demirspor: 5 - Buca Yıldızspor: 0