SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir amatör futbol dünyasında 2025-2026 sezonunun en kritik virajına girildi. Süper Amatör Lig Play-Off gruplarında hafta sonu oynanan maçlar, şampiyonluk yolunda kritik değişimlere sahne olurken; 1. ve 2. Amatör Lig'de de gol yağmuru yaşandı. Süper Amatör Lig Play-Off A Grubu'nda Yamanlar Esenspor, Bornova Yeşilova’yı 3-1 mağlup ederek 14 puanla liderliğini sürdürdü. Grubun en dikkat çeken skoru ise Bayraklı 1954 Spor’dan geldi. Deplasmanda Urla FK’yı 9-0 gibi tarihi bir skorla geçen Bayraklı ekibi, 12 puanla takibini sürdürerek "yarışta ben de varım" dedi. B Grubu'nda ise Koyundere Gençlik, Kemalpaşaspor deplasmanından 3-0’lık net bir galibiyetle dönerek 12 puanla zirveye yerleşti. Güzelbahçe FK ve Selçuk Çamlık arasındaki 2-2’lik beraberlik ise zirve mücadelesindeki dengeleri değiştirdi.
Alt Liglerde de Heyecan Hız Kesmiyor
Alt liglerde de rekabet hız kesmiyor. 1. Amatör Lig'de Çamdibispor’un Bornova Kandere karşısındaki 10-0’lık galibiyeti haftanın en farklı sonuçlarından biri olurken, Gaziemir Gençlerbirliği de Konak Esentepe’yi aynı skorla (10-0) mağlup etti.
GÜNCEL PUAN DURUMU VE SONUÇLAR
Süper Amatör Play-Off A Grubu
|Takım
|Puan
|Son Maç
|Yamanlar Esen
|14
|3 - 1 (G)
|Bayraklı FK
|12
|9 - 0 (G)
|Balçova Termal
|10
|(Bay)
|Bornova Yeşilova
|6
|1 - 3 (M)
Süper Amatör Play-Off B Grubu
|Takım
|Puan
|Son Maç
|Koyundere Gençlik
|12
|3 - 0 (G)
|Güzelbahçe FK
|11
|2 - 2 (B)
|Kemalpaşaspor
|11
|0 - 3 (M)
Haftanın Dikkat Çeken Skorları (1. Amatör)
Çamdibispor: 10 - Bornova Kandere: 0
Konak Esentepe: 0 - Gaziemir Gençlerbirliği: 10
Foça Belediyespor: 6 - Harmandalıspor: 2
İzmir Demirspor: 5 - Buca Yıldızspor: 0