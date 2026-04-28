Son Mühür- İzmir haftanın ikinci gününe su kesintisi haberleriyle uyandı. İZSU'dan yapılan açıklamaya göre 4 ilçe 8 mahalleyi etkileyecek olan su kesintileri 1 saat-6 saat aralığında gerçekleşecek. İşte mahalle mahalle açıklanan o liste...

Bornova'nın Çınar ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde gece saat 04:00'te başlayan ana boru arızası tamir çalışmaları devamediyor. 5004/24 Sokak önündeki arıza nedeniyle bölgeye yaklaşık 6 saat boyunca sürecek. Kesintinin bitiş saati 9.30 olarak bildirildi.

KONAK: Müteahhit çalışması kesintiye yol açtı

Konak ilçesi Ege ve Umurbey mahallelerinde, 1525 Sokak'taki müteahhit çalışması nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Kesintinin saat 10.47'de bitmesi bekleniyor.

URLA: 3 mahallede ana boru arızası

Urla'nın merkez mahallelerinden Altıntaş, Sıra ve Yaka mahallelerinde ana boru hattındaki patlak nedeniyle sabah saat 08:00 itibarıyla sular kesildi. Çalışmaların saat 11:00 gibi tamamlanması planlanıyor.

KARŞIYAKA: Kısa süreli kesinti

Dedebaşı Mahallesi'nde Ali Alpböke Caddesi üzerinde meydana gelen branşman arızası nedeniyle yaklaşık 1 saatlik bir kesinti yaşanıyor. Bölgeye suyun saat 09:10'dan itibaren verilmesi bekleniyor.