İzmir, endüstriyel mirasını koruma alanındaki başarısını uluslararası platforma taşımayı başardı. Kentin tarihi değerlerini koruyarak dünyaya tanıtmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda yeni uluslararası iş birlikleri ve başarılar elde etmeye devam ediyor.

Belediye tarafından özenle restore edilerek kente kazandırılan Tarihi Havagazı Fabrikası, Tarihi Asansör ve Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi, Avrupa’nın saygın endüstriyel turizm ağlarından Avrupa Endüstriyel Miras Rotası’na resmi olarak dahil edildi.

Bu gelişmeyle birlikte İzmir’in sanayi geçmişini yansıtan bu önemli yapılar, Avrupa’daki endüstriyel miras rotasının bir parçası haline gelerek hem turistlerin hem de araştırmacıların uluslararası gezi rotalarına girmeye hazırlanıyor.

İzmir için büyük adım

İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü’nün girişimleriyle sağlanan bu üyelik, kenti geleneksel tatil anlayışının dışına taşıyarak sanayi tarihiyle de ilgi odağı haline getiriyor. Bu hamle sayesinde İzmir, sahip olduğu güçlü endüstriyel geçmişiyle hem yerli hem de yabancı turistler için yeni ve prestijli bir destinasyon olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Belediye, kentin sanayi mirasını koruma altına alıp bu yapıları yaşayan sosyal alanlara dönüştürme vizyonunu, Avrupa standartlarındaki projeleriyle sürdürmekte kararlı.

Avrupa Endüstriyel Miras Rotası (ERIH)

Avrupa Endüstriyel Miras Rotası (ERIH), Avrupa Konseyi Kültür Rotaları arasında yer alan ve Avrupa’nın sanayi geçmişine ışık tutan önemli noktaları bir araya getiren kapsamlı bir bilgi ve turizm ağı olarak öne çıkıyor.