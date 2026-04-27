Son Mühür - Türk futbolunun köklü kulüplerinden Altay, sancılı geçen sezonun son haftalarında büyük bir mücadele vererek kümede kalmayı başardı. TFF 3. Lig 4. Grup’ta 28 puanla ligi 12’nci sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, düşme hattının hemen üzerinde kalarak derin bir nefes aldı. Sezonun son düzlüğünde İzmir’de Afyonspor’u 2-0 mağlup ederek ligde kalmayı garantileyen Altay’da, bu kritik galibiyetin sevinci uzun sürmedi. Takımın öne çıkan isimlerinden Ünal Alihan Kavlak’ın yaşadığı sakatlık, kutlamalara gölge düşürdü.

Altay’ın İzmir Çoruhlu FK ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede talihsiz bir an yaşayan genç forvet, girdiği ikili mücadele sonrası sol dizinden sakatlanarak oyuna devam edemedi. Bu sakatlık nedeniyle, takımın ligde kalmayı garantilediği Afyonspor maçında forma giyemeyen 20 yaşındaki oyuncunun durumu teknik heyet ve yönetimde endişe yarattı.

MR çekimi için şişliğin inmesi bekleniyor

Kulüp sağlık ekibinden alınan ilk bilgilere göre, oyuncunun sol dizinde oluşan travma sonrası ciddi bir ödem tespit edildi. Sakatlığın net boyutunun belirlenebilmesi için gerekli olan MR (Manyetik Rezonans) çekiminin ise dizdeki şişlik henüz inmediği için gerçekleştirilemediği ifade edildi.

Sağlık raporu bekleniyor

Sağlık ekibinin gözetiminde tedavisi sürdürülen Ünal Alihan Kavlak’ın, dizindeki ödemin azalmasının ardından MR (Manyetik Rezonans) kontrolünden geçirileceği bildirildi. Oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacak. Yeni sezon planlamasına başlayan teknik heyet ve yönetim ise gelecek sağlık raporunu bekliyor.

Altay’ın gol yükünü sırtladı

Bu sezon Altay formasıyla mücadele eden genç santrfor, tüm zorluklara rağmen hücum hattında takımın en etkili ismi oldu. Rakip fileleri 6 kez havalandıran Kavlak, sezonu takımın en golcü oyuncusu olarak tamamladı. Attığı kritik gollerle Altay’ın ligde kalmasında önemli rol oynayan genç futbolcu için camia, ciddi bir sakatlık yaşamamasını ve yeni sezona sağlıklı şekilde dönmesini umut ediyor.