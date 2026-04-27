İzmir'de emniyet güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Son olarak Buca polisinin takibiyle Konak’ta yapılan operasyonda, zehir tacirlerine ağır bir darbe yapıldı.

Buca ekipleri detaylı inceleme yaptı

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini gerçekleştiren şahıslara yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Uyuşturucu satışını engellemek ve ruhsatsız silah kullanımının önüne geçmek amacıyla yürütülen detaylı çalışmalar, ekipleri Konak’taki bir adrese yönlendirdi.

Adrese baskın düzenlendi

Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda şüphelilerin Konak ilçesi Çınartepe Mahallesi’nde bulunan bir evi merkez olarak kullandığı öğrenildi.

Hazırlıklarını bitiren emniyet güçleri, belirlenen adrese baskın gerçekleştirdi. Evin her yanını arayan ekipler, uyuşturucu hapların gizlendiği yerleri tek tek tespit etti.

Binlerce hap ve ruhsatsız silah ele geçirildi

Evde gerçekleştirilen aramalarda piyasaya sürülmeye hazır halde 1156 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir tacirlerinin yalnızca uyuşturucu değil, aynı zamanda suçta kullanmaya hazır bir adet ruhsatsız tabanca bulundurduğu da ortaya çıktı.

3 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon sırasında evde bulunan E.G, G.K. ve A.K. isimli şahıslar, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan üç şüpheli, sorgulanmak ve haklarındaki adli işlemleri başlatmak üzere polis karakoluna götürüldü.