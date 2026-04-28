Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Konak Belediyesi sokaklarda uyguladığı renkli yol çalışmasını okul bahçelerine de taşıdı. Kestelli Şerife Eczacıbaşı Ortaokulu ve Sarıkamış İlkokulu’nda tamamlanan çalışmalarla, okul bahçeleri öğrenciler için daha düzenli ve eğlenceli hale getirildi.

Eskimiş zeminler yenilendi

Kentsel Tasarım ve Fen İşleri müdürlüklerinin yürüttüğü projede öncelikle ilk olarak okulların yıpranmış bahçe zeminlerine müdahale edildi. Mevcut eski zeminler kazınarak yerlerine yeni asfalt serildi. Yenilenen bu alanlarda basketbol sahaları oluşturuldu ve Sarıkamış İlkokulu’nun sahasının ortasına çizilen basketbol topu figürü ise çocukların dikkatini çeken detaylardan biri oldu.

Geleneksel oyunlar da unutulmadı

Bahçelerde sadece spor sahaları değil çocukların teneffüslerinde vakit geçirebileceği oyun alanları da hazırlandı. Özellikle geleneksel sek sek oyununun çizgileri rengarenk boyanarak zeminlere işlendi. Temiz ve yeni bir görünüme kavuşan bahçeler öğrencilerin ders aralarında daha güvenli ve keyifli zaman geçirmesine vesile olacak.

Sıra diğer okullarda

Öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda oynamasını hedefleyen Konak Belediyesi bu uygulamayı diğer okullarda da yaygınlaştıracak. Belirlenen program kapsamında bahçesi tadilat isteyen diğer okullarda da zemin yenileme ve boyama işlemleri devam edecek. Konak Belediyesi ekipleri okulların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda saha çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

