Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Narlıdere’de sekiz yıl önce bir inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunan Dorukhan Büyükışık dosyasında sis perdesi aralanıyor. Soruşturmanın en kritik firari şüphelisi Yiğit Aykurt, jandarmanın nefes kesen operasyonuyla yakalandıktan sonra adaletin karşısına çıkarıldı. Mahkemeye sevk edilen Aykurt, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yurt dışından gelen kaçak sınırda takıldı

Uzun süredir yurt dışında firari hayatı yaşadığı değerlendirilen Yiğit Aykurt, Türkiye’ye ayak bastığı an radara yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin attığı her adımı izliyordu. 25 Mayıs 2026 tarihinde düğmeye basıldı.

Kıskıvrak yakalanan Aykurt, jandarmadaki sorgusunun ardından vakit kaybedilmeden adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu gelişmeyle birlikte soruşturma kapsamında demir parmaklıklar arkasına gönderilenlerin sayısı artmış oldu.

Son operasyon dalgasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 23’ü zaten tutuklanmıştı. Aykurt'un da cezaevine gönderilmesiyle dosyadaki düğümlerden biri daha çözüldü.

"İntihar" denilen ölümün arkadaşındaki gerçek çözülüyor

Olay 13 Mayıs 2018'de yaşanmıştı. Dorukhan Büyükışık’ın şantiyedeki ölümü, ilk etapta kayıtlara "intihar" olarak geçmişti. Olay yerindeki ilk bulgular, sıradan bir intihar vakasını işaret ediyordu. Fakat İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı pes etmedi. Dosyayı yeniden açtı.

Derinleştirilen soruşturma, olayın seyrini kökten değiştirdi. Organize bir suç ağının ve karartılmaya çalışılan delillerin izine ulaşıldı. İlk günlerdeki "intihar" iddiası, savcılığın titiz çalışmasıyla tamamen çürüdü.

Soruşturma diğer şüpheliler için genişliyor

Jandarma ve savcılık koordinasyonunda yürütülen operasyonlar bitmiş değil. Yiğit Aykurt’un tutuklanması, bu davanın son halkası gibi görünmüyor.

Soruşturma çok yönlü ve derinlemesine devam ediyor.