FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Türkiye, 14 Haziran Pazar günü saat 07.00'de Avustralya karşısında kritik bir sınava çıkıyor. TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak bu büyük heyecan için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri kolları sıvadı. Pazar sabahının ilk ışıklarında milli coşkuyu meydanlarda ve parklarda omuz omuza yaşamak isteyen İzmirliler için şehrin birçok farklı noktasına dev ekranlar (barkovizyon) kuruluyor.

İZMİR'DE MİLLİ MAÇ NEREDE İZLENİR? DEV EKRAN KURULAN YERLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin ortaklaşa yürüttüğü hazırlıklar kapsamında, kentin en popüler açık hava buluşma noktaları adeta stadyuma dönüşüyor. Pazar sabahı dev ekranda milli heyecana ortak olabileceğiniz resmi toplanma alanları arasında Bornova Büyük Park, Karşıyaka Bostanlı'daki Yasemin Kafe önü, Göztepe Sahil Denizatı Parkı ve Buca Hasanağa Parkı yer alıyor.

İZMİR MAÇ İZLEME ALANLARINDA ÜCRETSİZ İKRAM VERİLEN YERLER NERESİ?

Sabahın erken saatlerinde meydanları dolduracak taraftarlar için bazı noktalarda İzmir'in ruhuna uygun sıcak kahvaltılıklar da unutulmadı. Konak Meydanı'nda İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay ortaklığıyla hazırlanan dev ekran alanında vatandaşlara ücretsiz çorba ve boyoz dağıtılıyor. Balçova Adalet ve Demokrasi Parkı'nda alanı dolduran sporseverlere Balçova Belediyesi tarafından gevrek, boyoz ve çay sunulurken; Urla Cumhuriyet Meydanı'nda ise taraftarlara gevrek, peynir ve çay ikramı yapılıyor.

AÇIK HAVADA MİLLİ MAÇ İZLERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Karşılaşmanın sabah 07.00 gibi oldukça erken bir saatte başlaması sebebiyle, maçı açık alanlarda izleyecek olan taraftarların hazırlıklı gelmesi tavsiye ediliyor. Çimlerde veya meydanlara kurulan dev ekranların önünde maçı rahat bir şekilde takip etmek isteyen sporseverlerin, yanlarında mutlaka katlanabilir kamp sandalyelerini getirmeleri öneriliyor.