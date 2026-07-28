Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Ticaret Odası (İZTO) temmuz ayı meclis toplantısında ‘Kuyum Yasası’ gündeme geldi. Meclis toplantısında söz alan İZTO Meclis Üyesi ve 22. Mücevher, Saat ve Hediyelik Eşya Grubu Meslek Komitesi üyesi Halil Telli, kuyumculuk sektöründe yaşanan sorunlara dikkati çekti.

Yapılan denetimler üzerinden eleştirilerini sıralayan Telli, “Geçen yıl denetim altına alacağız diye baskınlar yapıldı. Doğaldır ama bu ülkenin asli unsuruyuz bizler de ani baskınlarla yapılan yöntemler hem kamuoyunda hem de bizde rahatsızlık oluşturuyor. Haftada bir gelip işlem yapıyorlar, doğal, endişemiz de yok ama bunların yapılış biçimlerinden rahatsızlık duyuyoruz. Ne yapacağımızı bilemez haline geldik. 6 bin üretici 45 bin işçi ve yan sanayilerle 1 buçuk milyonluk bir sektörüz. Bu ülkenin ekonomisine katkı sağlıyoruz. Kuyum yasamız olması lazım. Sektörün sorunlarına toplu çözümler olunması lazım” dedi.

“Sektörden çekilmek isteyip çekilemeyenler var”

“Demir sektöründen de vergi aldıklarını söylüyorlar ama onlar stoklu çalışmıyor. Benim stokumda 10 sene, 5 sene bekleyen ürünler var” sözleriyle devam eden Telli, “Ben bu ürünleri satarsam 6 bin lira kar ettiğim görülüyor. Sektörden çekilmek isteyip çekilemeyen insanlar var. Bunların çözülmesi gerekiyor. Emtianın değer artışından değil, miktar artışına bakmak gerekiyor. Bu sorunun aşılması gerekiyor. Aslında bir sanat işi yapıyor, dünyanın en kıymetli mamulünü işleyip satmaya çalışıyorum. Benim çalıştığım alan 10 milim. Ben bunun üzerinde dünyaya açılmaya çalışıyorum. Bütün sermayemiz 2 metrekare vitrinde, ışığı gören bize geliyor. Benim tuğlam, demirim o vitrindeki altın. Ama bu büyük zenginlik gibi görülüyor ve herkes oraya üşüşüyor. Biz de bu ülkede sanatımızı icra etmek istiyoruz. Yaşadığımız zorluklar farkına varılsın istiyoruz” diye konuştu.