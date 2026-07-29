Aydın Efeler'de gece saatlerinde meydana gelen yangın, geniş bir zeytinlik alanda büyük hasarı da beraberinde getirdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına alınırken, yaklaşık 100 dönümlük zeytin bahçesi yangından hasar aldı.

Kısa sürede yayıldı!

Yangının, saat 22.00 sıralarında Aydın-İzmir kara yolu üzerindeki Kızılcaköy mevkisinde bulunan zeytin bahçesinde çıktığı öğrenildi. Henüz bilinmeyen bir sebeple meydana gelen yangın, etkisini gösteren rüzgar sebebiyle çevredeki zeytin ağaçlarını da etkisi altına aldı.

Bölgeden çıkan duman ve alevleri fark eden vatandaşların ihbarının ardından olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri intikal etti.

Alevler kontrol altına alındı!

Kısa sürede yangın bölgesine varan ekipler, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasının önüne geçmek amacıyla yoğun çalışma gerçekleştirdi. Uzun süren müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınırken, çevrede olası yeniden alevlenmelere karşı tedbirler gerçekleştirildi.

Zeytin bahçesi zarar gördü!

Yangında yaklaşık 100 dönümlük zeytinlik alanın zarar gördüğü ifade edildi. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi için inceleme başlatıldığı ifade edildi.

