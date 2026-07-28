Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını devam ettirenö İzmir ekibi Göztepe Hentbol, kadrosunu deneyimli bir isimle güçlendirmiş oldu. Sarı-kırmızılı İzmir ekibi, sağ oyun kurucu pozisyonunda forma terleten Ece Sözmen ile bir sezonluk sözleşme imzaladığını açıkladı.

Göztepe forması giyecek!

Kulüp tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre, 1994 doğumlu Ece Sözmen yeni sezonda Göztepe Hentbol'un başarısı için ter dökecek. Sağ oyun kurucu mevkisinde boy gösteren deneyimli oyuncunun transferiyle birlikte sarı-kırmızılı ekip, kadrosuna önemli bir alternatif daha kattı.

'Hoş geldin' mesajı

Transferi resmi hesapları aracılığıyla açıklayan Göztepe Hentbol, paylaşımında yeni oyuncusuna başarı dileklerini iletti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Ece Sözmen" denilirken, deneyimli hentbolcuya sarı-kırmızılı formayla başarılı bir sezon dilendi.