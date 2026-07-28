CHP'ye yönelik verilmiş olan mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ediyor. Mutlak butlan kararıyla birlikte partinin başına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu gelirken, Özgür Özel ve beraberindekilerin izleyecekleri yol haritası ise merak konusuydu. Özgür Özel liderliğinde geçtiğimiz günlerde YENİ Parti kurulurken, İzmir'de çok sayıda istifa ve YENİ Parti'ye geçiş gündeme geldi.

CHP'li belediye başkanlarının ve ilçe başkanlarının tavrı netleşirken, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz da istifa kararı aldı. CHP Kemalpaşa İlçe Başkanlığı önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen de katılım sağlarken, çok sayıda vatandaş da alandaki yerini aldı.

Gözyaşlarını tutamadı!

"20 yıllık partimden istifa ediyorum." diyen Ahmet Yılmaz, basın açıklamasını okuduğu esnada gözyaşlarını tutamadı. Yılmaz yapmış olduğu duygu dolu açıklamada, "Bugün, vicdanımızın rahat olduğu ama bizim için zor bir kararı kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yıllarımızı Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdik. Kemalpaşa'nın her mahallesinde emek verdik, mücadele ettik. CHP'yi her zaman Cumhuriyet'in, demokrasinin ve sosyal adaletin temsilcisi olarak gördük. Ancak bugün ülkemizin ve partimizin içinde bulunduğu tablo karşısında sessiz kalmamız mümkün değildir. Örgüt iradesinin yok sayıldığı, demokrasinin ve hukukun zedelendiği bu anlayışı kabul etmiyoruz. Çünkü meşruiyet; makamdan değil, örgütün iradesinden ve halkın güveninden doğar. Biz siyaseti makam için değil, Cumhuriyet'e, demokrasiye ve Atatürk'ün emanet ettiği değerlere sahip çıkmak için yapıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ortaya koyduğu değişim iradesine ve milletle birlikte yürüyen siyaset anlayışına inanıyoruz. Bugün Türkiye'nin gerçek gündemi; ekonomik kriz, adaletsizlik, yoksulluk ve gençlerin umutsuzluğudur. Mücadelemizi bu sorunları çözmek ve ülkemizi yeniden demokrasi, hukuk ve adaletle buluşturmak için sürdüreceğiz. Bu nedenle ilçe yönetim kurulumuz, kadın ve gençlik kolları yönetimlerimizle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimizden ve üstlendiğimiz tüm parti görevlerinden istifa ediyoruz. Cumhuriyet'e, demokrasiye ve milletimize olan bağlılığımız devam ediyor. Kemalpaşa'dan yükselen bu iradenin Türkiye'nin değişim yürüyüşüne güç katacağına inanıyoruz. Yürüyelim arkadaşlar" ifadelerini kullandı. Katılım sağlayan çok sayıda vatandaş da "İktidar!" sloganları attı.

Başkan Türkmen: "Mücadelemiz devam ediyor!"

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen yapmış olduğu açıklamada, "Değerli partililerimiz, ilçemizde birlikte büyük mücadeleler vererek önemli bir seçim başarısı elde ettik. Bu süreçte emek veren herkese teşekkür ediyorum. 2024 yerel seçimlerindeki başarı, halkın değişim isteğini açıkça ortaya koymaktadır. Bugün bize yönelik baskıların temel nedeni de bu başarıdır. Bu yüzden birlik ve beraberlik içinde, kimseyi ötekileştirmeden daha çok çalışmalıyız. Genel Başkanımız Özgür Özel, tüm baskılara rağmen mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Türkiye'nin dört bir yanında gördüğü güçlü destekle yeni bir siyasi süreç başladı ve bu mücadelemiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.