İzmir Konak'ta yer alan İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü yerleşkesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol edildi. Arşiv ve marangozhane bölümünde meydana gelen alevlerin, yan taraftaki yağ deposuna ve çevredeki yapılara sıçramasının önüne geçilirken, olayda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi.

İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü'nde çıktı!

Yangının, Konak ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi'nde yer alan İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü içerisindeki 3 katlı binanın birinci katında meydana geldiği öğrenildi. Arşiv ve marangozhane olarak kullanılmakta olan bölümden yükselen dumanları görenlerin ihbarının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi intikal etti.

Çok sayıda araçla müdahale!

Yangın ihbarı sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Karaman'ın koordinasyonunda ekipler kısa sürede olay yerine geldi.

Müdahalede 22 metre ve 42 metre merdivenli itfaiye araçları, 2,5 ve 3,5 tonluk iki arazöz, 15 ve 18 ton kapasiteli su ikmal araçları, köpük ikmal aracı ve toplam 22 personel görevde bulundu.

Yağ deposuna sıçramasının önüne geçildi!

İtfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği yoğun çalışma sonucunda yangının, binanın bitişiğinde yer alan yağ deposuna ve çevredeki diğer yapılara yayılmasının önüne geçildi. Olası büyük bir facia engellenirken, alevler kontrollü şekilde söndürüldü.

