CHP'ye yönelik verilmiş olan mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ediyor. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlık koltuğuna yeniden Kemal Kılıçdaroğlu otururken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise partiden istifa etmişti. Geçtiğimiz günlerde Özgür Özel liderliğinde YENİ Parti kurulurken, Cemil Tugay'ın YENİ Parti'ye henüz katılım sağlamaması ise soru işaretlerini beraberinde getirdi.

İzmir'in ilçe belediye başkanlarının YENİ Parti'ye geçişi sürerken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın hangi partide siyasi hayatına devam edeceği ise merak konusu olmuş durumda. AK Parti'ye geçeği yönündeki iddialar güçlenmeye devam ederken, Gazeteci Nevşin Mengü, Cemil Tugay'ın siyasi hayatının nasıl şekilleneceği ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

14 Ağustos'ta AK Parti'ye katılıyor!

Gazeteci Nevşin Mengü tarafından yapılan açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü olan 14 Ağustos’ta AK Parti’ye geçecek. Yanında da 3 ilçe belediye başkanını götürecek." ifadeleri kullanıldı.