Son Mühür - Buca Belediye Meclisi, tutuklanan Belediye Başkanı Görkem Duman’ın yerine görev yapacak başkanvekilini belirlemek üzere olağanüstü toplandı. İki adayın yarıştığı kritik seçimde CHP’nin adayı Hüseyin Benzer olurken, Cumhur İttifakı Grubu’nun adayı ise Veli Balyemez oldu. Meclis üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen ve büyük bir siyasi rekabete sahne olan oylama tam üç tur sürdü. Üçüncü turun sonunda gerekli oy çoğunluğunu sağlayan CHP’li Hüseyin Benzer, Buca Belediyesi’nin yeni başkanvekili olarak ipi göğüsleyen isim oldu.

"Yapılan açıklamalar milletin aklıyla alay etmektir..."

Seçim sonuçlarının ardından CHP kanadından gelen açıklamalara sosyal medya hesabı X üzerinden çok sert tepki gösteren AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, ortada bir başarı olmadığını savundu. CHP yönetiminin açıklamalarını hayretle izlediklerini belirten Cihangir Sağır, ortada Buca’ya kazandırılmış bir hizmet ya da vatandaşın hayatına dokunan bir başarı hikayesi bulunmadığını vurgulayarak, "Buna rağmen büyük bir siyasi başarı elde edilmiş gibi yapılan açıklamalar, milletin aklıyla alay etmektir" dedi. Bugün zafer naraları atanların önce kendi demokrasi anlayışlarını sorgulaması gerektiğini ifade eden Sağır, meclis üyeleri üzerinde kurulduğu iddia edilen baskılar ve kulislerdeki yönlendirmeler hakkında tek kelime etmeyenlerin demokrasi söylemlerinin inandırıcılıktan uzak olduğunu dile getirdi.

"Son hesabı millet sandıkta sorar..."

Buca’nın asıl gündeminin koltuk hesapları değil; trafik, altyapı, kentsel dönüşüm ve temizlik gibi yıllardır çözülemeyen kronik sorunlar olduğunu hatırlatan İlçe Başkanı Sağır, CHP’yi hizmet yerine algı operasyonu yapmakla suçladı. Siyasi manevralarla elde edilen geçici sonuçların halkın vicdanında karşılık bulmayacağını ifade eden Cihangir Sağır, belediye meclisinde çoğunluk hesabı yapanların yarın sandıkta milletin çoğunluğuyla karşılaşacağını belirterek, "Kendinizi galip ilan etmekte acele etmeyin. Milletin hükmü henüz verilmedi. Unutmayın; meclis salonlarında kurduğunuz türlü türlü hesaplar olabilir ancak son hesabı millet sandıkta sorar. 'sandıkta görüşürüz' ifadeleriyle meydan okudu.

AK Parti Buca İlçe Başkanı Sağır'ın X paylaşımının tamamı:

''SANDIKTA GÖRÜŞÜRÜZ!

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Buca Belediye Meclisi’nde yaşanan gelişmeler sonrasında yaptığı “sözde zafer” açıklamalarını hayretle izliyoruz.

Ortada ne Buca’ya kazandırılmış bir hizmet vardır ne çözüme kavuşmuş bir sorun ne de vatandaşın hayatına dokunan bir başarı hikâyesi. Buna rağmen büyük bir siyasi başarı elde edilmiş gibi yapılan açıklamalar, milletin aklıyla alay etmektir.

Bugün zafer naraları atanlar, önce kendi siyasi anlayışlarının demokrasiyle ne kadar bağdaştığını sorgulamalıdır. Meclis üyeleri üzerinde kurulduğu iddia edilen baskılar, kulislerde konuşulan siyasi yönlendirmeler ve kamuoyunda uzun süredir tartışılan yöntemler hakkında tek kelime etmeyenlerin demokrasi söylemleri inandırıcılıktan uzaktır.

Buca’nın gündemi koltuk hesapları değildir. Buca’nın gündemi trafik, altyapı, kentsel dönüşüm, temizlik ve yıllardır çözülemeyen sorunlardır. Ancak CHP yönetimi yine hizmet yerine algı operasyonlarını, çözüm yerine siyasi gösterileri tercih etmektedir.

Milletin verdiği yetkiyi bir güç gösterisine dönüştürmeye çalışanlar şunu iyi bilmelidir: Siyasi manevralarla elde edilen geçici sonuçlar, halkın vicdanında karşılık bulmaz. Kendilerini dokunulmaz görenler de, her fırsatta demokrasi dersi vermeye çalışanlar da günü geldiğinde milletin hakemliğinden kaçamayacaktır.

Bugün belediye meclislerinde çoğunluk hesapları yapanlar, yarın sandıkta milletin çoğunluğuyla karşılaşacaktır. Çünkü Bucalı hemşehrilerimiz kimin hizmet ürettiğini, kimin siyasi tiyatro sergilediğini çok iyi görmektedir.

Bizim için ölçü birkaç kişinin alkışı değil, milletin iradesidir. Bugün sözde zafer ilan edenlere buradan açıkça sesleniyoruz:

Kendinizi galip ilan etmekte acele etmeyin. Milletin hükmü henüz verilmedi. O gün geldiğinde siyasi hesapların değil, halkın iradesinin ne kadar güçlü olduğunu hep birlikte göreceğiz.

Unutmayın; meclis salonlarında kurduğunuz türlü türlü hesaplar olabilir ancak son hesabı millet sandıkta sorar.''

Teşkilata ve ilçe halkına teşekkür etti

AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, dün seçimin ardından yaptığı paylaşımında ise çıkan sonuca saygı duyduklarını belirterek teşkilatına ve ilçe halkına teşekkür etti. Demokrasinin millet iradesine ve hukuki süreçlere saygıyı gerektirdiğini ifade eden Sağır, "Bizler de çıkan sonuca saygı duyuyor, Buca'nın menfaatine olacak her çalışmanın takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz. Ancak bilinmelidir ki; bir seçim sonucu ne mücadelemizin başlangıcıdır ne de sonudur. AK Parti teşkilatları olarak gücümüzü makam ve unvanlardan değil, milletimizle kurduğumuz gönül bağından alıyoruz" diyerek günü kurtarmanın değil, geleceği inşa etmenin mücadelesini vermeye devam edeceklerinin mesajını verdi.

Cihangir Sağır'ın dün seçimin ardından yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

''Kıymetli Dava Arkadaşlarım,

Değerli Bucalı Hemşehrilerimiz,

Buca Belediyesinde gerçekleştirilen başkanvekili seçimi tamamlanmış ve sonuçlar ortaya çıkmıştır. Demokrasi, millet iradesine ve hukuki süreçlere saygıyı gerektirir. Bizler de çıkan sonuca saygı duyuyor, Buca'nın menfaatine olacak her çalışmanın takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz.

Ancak bilinmelidir ki; bir seçim sonucu ne mücadelemizin başlangıcıdır ne de sonudur. AK Parti teşkilatları olarak gücümüzü makam ve unvanlardan değil, milletimizle kurduğumuz gönül bağından alıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Buca'nın her sokağında, her mahallesinde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte gösterdiğiniz birlik, beraberlik ve kararlılık için tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. İnancımızı, heyecanımızı ve çalışma azmimizi koruyarak yolumuza devam edeceğiz. Çünkü bizler günü kurtarmanın değil, geleceği inşa etmenin mücadelesini veriyoruz.

Buca'nın hak ettiği hizmetlere kavuşması, gençlerimizin umutla geleceğe bakması, esnafımızın, emekçimizin ve tüm vatandaşlarımızın daha güçlü bir yarına ulaşması için çalışmalarımızı daha da artıracağız. Her seçim, her süreç bizlere yeni sorumluluklar ve yeni hedefler yüklemektedir.

Bugün de yarın da milletimizin emrinde, Buca'nın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Umudumuzu büyüterek, birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek, daha güçlü bir Buca için durmadan çalışacağız.

Çünkü bizim en büyük gücümüz teşkilatımız, en büyük ilham kaynağımız milletimizdir.

Saygılarımla,''