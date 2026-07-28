Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nun ardından Genel Kurul'da onaylanan yeni maaş düzenlemesi, yürürlüğe girmek için Resmi Gazete'de yayımlanmayı bekliyor. Yasal sürecin tamamlanmasını bekleyen milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu, maaş takvimine odaklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), temmuz dönemi zam farklarına ve ödeme günlerine dair verileri paylaştı.

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEMELERİ YATTI MI?

En düşük emekli maaşını 23 bin 552 liraya yükselten düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda onaylandı. Kararın yürürlüğe girmesi için önümüzdeki hafta içinde Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 4C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların 2026 Temmuz dönemi zam farklarını 24 Temmuz 2026'da hesaplara aktardı. Kurumun açıklamasına göre 2 milyon 491 bin 370 kişiye toplam 14,5 milyar lira zam farkı ödendi. 4A ve 4B kapsamındaki emekliler ise zamlı maaşlarını kendi olağan takvimlerine göre almayı sürdürüyor.

SGK EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK 2026?

4C kapsamındaki emeklilerin temmuz dönemi zam farkı ödemeleri 24 Temmuz'da yapıldı. Yeni taban aylığı 23 bin 552 liraya çıkaran yasa ise henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra ortaya çıkacak yeni fark ödemelerinin takvimi, resmi makamların duyurularıyla netleşecek.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ NELER?

4A statüsündeki SSK emeklileri temmuz ayı zamlı maaşlarını tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen günlerde aldı. Belirlenen takvim şu şekilde işliyor:

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz

Son rakamı 7 olanlar: 18 Temmuz

Son rakamı 5 olanlar: 19 Temmuz

Son rakamı 3 olanlar: 20 Temmuz

Son rakamı 1 olanlar: 21 Temmuz

Son rakamı 8 olanlar: 22 Temmuz

Son rakamı 6 olanlar: 23 Temmuz

Son rakamı 4 olanlar: 24 Temmuz

Son rakamı 2 olanlar: 25 Temmuz

Son rakamı 0 olanlar: 26 Temmuz

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Bağ-Kur emeklileri maaş ödemelerini tahsis numarasının son rakamına göre şu tarihlerde alıyor:

Son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: 25 Temmuz

Son rakamı 3 ve 1 olanlar: 26 Temmuz

Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: 27 Temmuz

Son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28 Temmuz

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Emekli Sandığı bünyesinde üç ayda bir maaş alan emeklilerin ödemeleri belirli gruplara ayrılarak yatırılıyor. Ödeme günü cumartesiye denk gelenler cuma, pazara denk gelenler pazartesi günü maaşlarını alıyor.

Şubat, mayıs, ağustos ve kasım aylarında maaş alan birinci grup takvimi:

Doğum tarihi 00-40 arasında olanlar: Ayın 1'i

Doğum tarihi 41-46 arasında olanlar: Ayın 2'si

Doğum tarihi 47-49 arasında olanlar: Ayın 3'ü

Doğum tarihi 50-53 arasında olanlar: Ayın 4'ü

Doğum tarihi 54-99 arasında olanlar: Ayın 5'i

Mart, haziran, eylül ve aralık aylarında maaş alan ikinci grup takvimi:

Doğum tarihi 00-22 arasında olanlar: Ayın 1'i

Doğum tarihi 23-28 arasında olanlar: Ayın 2'si

Doğum tarihi 29-48 arasında olanlar: Ayın 3'ü

Doğum tarihi 49-54 arasında olanlar: Ayın 4'ü

Doğum tarihi 54-99 arasında olanlar: Ayın 5'i

Ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında maaş alan üçüncü grup takvimi:

Doğum tarihi 00-33 arasında olanlar: Ayın 1'i

Doğum tarihi 34-37 arasında olanlar: Ayın 2'si

Doğum tarihi 38-40 arasında olanlar: Ayın 3'ü

Doğum tarihi 41-43 arasında olanlar: Ayın 4'ü

Doğum tarihi 44-99 arasında olanlar: Ayın 5'i