Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını devam ettiren Göztepe Hentbol, kadrosuna bir isim daha takviye etti. Sarı-kırmızılı İzmir ekibi, kaleci pozisyonunda forma giyen Yaren Berfe Göker ile bir sezonluk sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kalede yeni isim!

1999 doğumlu Yaren Berfe Göker, yeni sezonda Göztepe Hentbol'un kalesini koruyacak isimler arasında kendine yer buldu. Deneyimli kalecinin transferiyle birlikte sarı-kırmızılı ekip, kaleci rotasyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

'Hoş geldin' mesajı!

Transferi sosyal medya hesapları üzerinden açıklayan Göztepe Hentbol, yapmış olduğu paylaşımda "Hoş Geldin Yaren Berfe Göker" dedi. Kulüp, yeni transferine sarı-kırmızılı formayla başarılı bir sezon geçirmesi temennisini iletti.