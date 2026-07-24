Buca'da bulunan İzmir Tınaztepe Üniversitesi, çeşitli fakülte ve meslek yüksekokullarında görevlendirilmek amacıyla yeni öğretim elemanları istihdam alınacağını duyurdu. 24 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilan çerçevesinde üniversite; profesör, doçent, doktor öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kadrolarına alım yapacak.

Hangi kadrolara alım gerçekleştirilecek?

İlanda yer alan bilgiler çerçevesinde alım gerçekleştirilecek akademik birimler ve kadrolar şu şekilde:

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi – 1 Doktor Öğretim Üyesi

Çocuk Diş Hekimliği – 1 Doktor Öğretim Üyesi

Endodonti – 1 Doktor Öğretim Üyesi

Restoratif Diş Tedavisi – 1 Doktor Öğretim Üyesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ergoterapi – 1 Profesör, Doçent veya Doktor Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi

Acil Tıp – 1 Doçent veya Doktor Öğretim Üyesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi – 1 Doktor Öğretim Üyesi

Çocuk Cerrahisi – 1 Profesör, Doçent veya Doktor Öğretim Üyesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları – 1 Profesör

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji – 1 Profesör, Doçent veya Doktor Öğretim Üyesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ağız ve Diş Sağlığı – 1 Doktor Öğretim Üyesi

Anestezi – 1 Doktor Öğretim Üyesi

Diş Protez Teknolojileri – 1 Öğretim Görevlisi

Alanlara özel şartlar aranacak

Üniversite, her kadro için ilgili alanda lisans, doktora veya uzmanlık eğitimi şartını arayacak.

Bazı kadrolarda ise;

belirli alanlarda bilimsel çalışma yapmış olmak,

yan dal uzmanlığına sahip olmak,

ön lisans eğitiminde deneyim sahibi olmak,

implant üstü protez planlaması ve dijital iş akışı gibi özel alanlarda deneyim bulunması gibi ek özellikler de talep edilecek.

ALES'e tabi olacak!

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuru gerçekleştirecek adayların ilgili ALES puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekmekte.

Bu kadro için başvuruların ardından ön değerlendirme, giriş sınavı ve nihai değerlendirme süreci yapılacak.

Öğretim görevlisi takvimi belli oldu!

- Başvuruların başlaması: 24 Temmuz 2026

- Son başvuru: 7 Ağustos 2026

- Ön değerlendirme: 11 Ağustos 2026

- Giriş sınavı: 13 Ağustos 2026

- Nihai sonuçlar: 17 Ağustos 2026

Başvurular 7 Ağustos'a kadar!

Profesör, doçent, doktor öğretim üyesi ve öğretim görevlisi adayları başvurularını 7 Ağustos 2026 tarihine kadar gerçekleştirebilecek.

Başvurular, İzmir Tınaztepe Üniversitesi'nin ilgili fakülte, meslek yüksekokulu veya rektörlük birimlerine elden ya da posta/kargo yoluyla gerçekleştirilecek.

İstenen belgeler netleşti!

Başvurularda adaylardan;

- Başvuru dilekçesi,

- YÖK formatında özgeçmiş,

- Diploma ve mezuniyet belgeleri,

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

- Adli sicil belgesi,

- İkametgâh belgesi,

- Askerlik durum belgesi,

- Hizmet belgesi,

- Vesikalık fotoğraf

gibi belgeler istenecek.

Başvurular Buca'daki rektörlüğe!

Adaylar başvuru dosyalarını, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğü'nün Aydoğdu Mahallesi 1267/1 Sokak No:4 Buca/İzmir adresine iletebilecek.

