Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Buca Belediyesi, ilçedeki çocukların küçük yaşta sporla tanışması ve yaz tatillerini verimli geçirmesi için başlattığı yüzme kurslarını devam ettiriyor.

Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılan eğitimler, uzman eğitmenler eşliğinde aralıksız devam ediyor.

Bütçe dostu fiyatlarla spora erişim

İlçe genelinde her çocuğun spor imkanlarından eşit koşullarda faydalanabilmesi amacıyla düzenlenen kurslar, uygun ücretlerle vatandaşın hizmetine sunuluyor.

Bütçe dostu yapısıyla dikkat çeken program, kısa sürede ailelerden yoğun ilgi gördü. Yarı olimpik standartlardaki tesiste verilen eğitimlerle, spora erişimdeki maddi engellerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çocukların özgüven kazanmalarına katkı sağlıyor

Çocukların yaş kategorilerine ve yüzme seviyelerine göre gruplandırıldığı programda, temel yüzme becerileri detaylı şekilde aktarılıyor.

Antrenörler gözetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda minikler su korkusunu yenerken; kas koordinasyonu, denge ve vücut kontrolü gibi temel fiziksel becerilerini de geliştiriyor. Eğitimler aynı zamanda çocukların sosyalleşmesine ve özgüven kazanmalarına katkı sağlıyor.

Velilerden teşekkür

Çocuklarının kısa sürede ilerlediği mesafeden ve su içerisindeki güvenli ortamdan memnuniyet duyan veliler, kursların kalitesine dikkat çekti.

Eğitmenlerin çocuklarla kurduğu birebir iletişim, havuzun hijyen koşulları ve kursların uygun fiyatlı olması nedeniyle memnuniyetlerini dile getiren aileler, sunulan bu sosyal imkan için Buca Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.