Son Mühür- CHP'de parti içi bölünme, Özgür Özel ve kurmaylarının yeni parti kuruluşu için kolları sıvadığının anlaşılmasıyla söylemden eyleme geçmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz hafta içinde 30 kişilik yönetim kurulu kadrosuyla seçmenin karşısına çıkan CHP İzmir il Başkanı Utku Gümrükçü'nün bu hafta içinde ilçe örgütlerine yönelik düğmeye basması bekleniyordu.

CHP'de devam mı? Rota yeni parti mi?



Özgür Özel'in yeni partisine hangi ilçe örgütleri destek verecek? Utku Gümrükçü hangi ilçe örgütüyle yola devam edip, kimlerle yollarını ayıracak sorularının merak edildiği süreçte, İzmir'de ilk kez bir ilçe başkanı tarafını belli ederek tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

Özgür Özel liderliğindeki CHP'nin görevden aldığı Çağdaş Kaya'dan boşalan koltuğa atanan isim olarak görev yapan Suat Bulut, Utku Gümrükçü'nün ilk atama kararı sonrası yaşanan kaos ortamında, yönetim kurulundaki arkadaşlarla görüşerek tarafını seçeceklerini dile getirmişti.

Tarafını ilk açıklayan Suat Bulut oldu...



CHP Buca İlçe Başkanı Suat Bulut yayınladığı bir mesajla, CHP'nin kurumsal kimliğini tercih ettiğini gözler önüne serdi.

CHP örgütüne, ''Değerli Yol Arkadaşlarım,

​Bizler aynı değerler için mücadele eden, gücünü birbirine olan güveninden ve dayanışmasından alan büyük bir aileyiz'' sözleriyle seslenen Bulut,

​''Siyasette farklı düşünceler bir zenginliktir; ancak bizi biz yapan, bu farklılıkları ayrılığa değil, ortak hedefe dönüştürebilme irademizdir. Bugün kişisel hesaplara değil, her zamankinden daha fazla omuz omuza yürümeye ihtiyacımız var.

​Bu örgüt, nice zorlukları birlik içinde aşmış bir çınardır. Birbirimizi kırarak değil, birbirimize sahip çıkarak büyüyeceğiz. Kimsenin aramıza duvarlar örmesine, umudumuzu azaltmasına asla izin vermeyeceğiz'' hatırlatmasında bulundu.

​''Bizleri bir araya getiren bağ, sadece bir siyasi kimlik değil; Cumhuriyet’e, demokrasiye ve halkımıza olan ortak sorumluluğumuzdur. El ele verdiğimizde aşamayacağımız hiçbir engel yoktur'' vurgusunda bulunan Suat Bulut,

​''Gelin; kırgınlıkları bir kenara bırakalım, umudu ve dayanışmayı çoğaltalım. İnançla, kararlılıkla ve hep birlikte daha adil bir gelecek inşa edelim. Biz bir oldukça, hiçbir güç bizi yolumuzdan çeviremez.

​Hep birlikte başaracağız, hep birlikte kazanacağız!

Yaşasın birlik, yaşasın dayanışma, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi'nin onurlu mücadelesi'' ifadesiyle yola Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP çatısı altında devam edeceğini gözler önüne serdi.

CHP Buca ilçe Başkanı Suat Bulut, Utku Gümrükçü'nün yeni dönemde birlikte çalışmaya sıcak baktığı 11 ilçe başkanı arasında bulunuyordu.