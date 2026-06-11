İzmir'in Menemen ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi Kemal Utku Taş’ın metruk bir binadan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili adli süreç yeni bir boyut kazandı. Okul gezisinde akran zorbalığına uğradığı iddia edilen gencin ölümünde ihmali olduğu ileri sürülen 4 öğretmen hakkında soruşturma izni çıktı. İzmir Bölge İdari Mahkemesi, öğretmenlerin bu karara yaptığı itirazı kesin olarak reddetti.

Yargıdan öğretmenlerin adli olarak soruşturulması için yeterli şüphe olduğu kararı çıktı.

"Öğrenciler 45 dakika boyunca denetimsiz kaldı"

Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı ön inceleme raporunda, Ankara ve Eskişehir gezisinde yaşanan güvenlik zafiyetleri açıkça yer aldı. Rapora göre, Ankara Kızılay'da öğrencilere serbest zaman veren öğretmenler, birlikte yemeğe gitti.

Öğretmenlerin, öğrencilerin konakladığı konukevinde de 45 dakika boyunca grubun başında bulunmadığı saptandı. Başlarında hiçbir görevli olmayan öğrencilerin bu süre zarfında denetim dışı kalarak alkol aldıkları belirlendi. Bu ihmaller neticesinde Müdür Yardımcısı S.M., Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.G., Kimya Öğretmeni F.U. ve İngilizce Öğretmeni S.T. hakkında soruşturma açılması onaylandı.

Mahkeme itirazı oy birliğiyle reddetti

Soruşturma izninin iptali için yargıya başvuran 4 öğretmenin talebi reddedildi. Dosyadaki raporları ve belgeleri inceleyen İzmir Bölge İdari Mahkemesi 1'inci İdare Dava Dairesi, öğretmenler hakkında soruşturma açılmasını gerektirecek makul şüphenin bulunduğuna hükmetti.

İdare Dava Dairesi, öğretmenlerin itirazını oy birliğiyle ve kesin olarak reddetti. Bu kararla birlikte öğretmenlerin savcılık tarafından soruşturulmasının önü açıldı.

Utku’nun kanında alkol çıkmadı

Yıldız Tınaz İzmirlioğlu Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Kemal Utku Taş, geziden döndükten 3 gün sonra evden ayrılmış ve metruk bir binada ölü bulunmuştu. Arkadaşlarının, Utku'nun gezi boyunca psikolojik ve fiziksel akran zorbalığına uğradığını iddia etmesi üzerine aile şikayetçi olmuştu.

Soruşturma dosyasına giren İzmir Adli Tıp Kurumu raporunda şu net bulgular yer aldı:

Ölüm sebebi; yüksekten düşmeye bağlı ağır travma, çok sayıda kırık, beyin kanaması ve iç kanamadır.

Yapılan incelemelerde gencin kanında alkol veya zehirlenme bulgusuna rastlanmamıştır.

Cinsel saldırı iddiasını destekleyen herhangi bir sperm bulgusu tespit edilmemiştir.

Adli Tıp raporunun dosyaya eklenmesiyle birlikte, akran zorbalığı iddiası üzerindeki soruşturma sürüyor.

