Geçen yıl kuraklığı hisseden İzmir yeni yılık ilk aylarından itibaren etkili yağışlar aldı. türkiye'nin en büyük sulak alan ekosistemlerinden İzmir'deki Gediz Deltası da bu yağışlardan nasibini aldı. Gediz Deltası bu yağışların ardından adeta renk cümbüşüne dönüştü. Delta yağışlı dönemin ardından gelen farklı türlerdeki canlılarla hareketli günler yaşıyor.

Yağışlar bereket getirdi: Delta renk cümbüşü

Ramsar Sözleşmesi ile korunan Gediz Deltası'nda, kış ve ilkbahardaki yoğun yağışlar nedeniyle tatlı su alanları oluştu. Bu alanlar, ördek ve sakarmeke gibi tatlı su alanlarını tercih eden göçmen kuşları deltaya çekti. Artan tür çeşitliliği bölgedeki canlı hayatını zenginleştirdi. Ve delta resmen görsel bir şölen sergiledi.

Sayısız kuş türü!

Flamingodan arı kuşuna, kara leylekten mahmuz kanatlı kırlangıça, saz delicesinden balıkçıla kadar bilip bilmediğimiz sayısız kuş türüne sahip olan delta zengin biyoçeşitliliği ile Türkiye'nin en değerli doğal miraslarından biri. Kuş türlerinin haricinde alanda koruma altında bulunan yılkı atlarının bahar döneminde dünyaya gelen tayları da doğal yaşama renk katması ile biliniyor.