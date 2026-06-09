Son Mühür/ Osman Günden- Menemen, ilçenin kaderini değiştirecek dev bir altyapı hamlesiyle kış aylarına hazırlanıyor. Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, doğalgaz hattı bekleyen onlarca mahallenin talebini doğrudan İzmirgaz Genel Müdürlüğü’ne taşıdı. Muhtarlardan toplanan dilekçeler masaya konuldu, bürokratik engeller aşıldı. İzmirgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik ile yapılan şerit koridor görüşmesinden ilçeye tam saha yatırım müjdesi çıktı. Altyapı çarkları artık daha hızlı dönecek.

Emiralem’den Maltepe’ye dev yatırım ağı

Yatırım programının kapsama alanı oldukça geniş tutuldu. Menemen merkezinden kırsal çeperdeki yerleşim yerlerine kadar tam 26 mahalle, eş zamanlı olarak doğalgaz boru hatlarıyla örülecek. Listede Emiralem ve Maltepe başı çekiyor. Buruncuk, Atatürk, Ahıhıdır, Camiikebir, Seydinnasrullah ve Hatundere gibi nüfus yoğunluğu yüksek bölgeler de plana dahil edildi. Belediye ekipleri, kazı çalışmalarının koordinasyonu için harita mühendislerini sahaya sürdü bile. Ayrım gayrım bitiyor. Merkezdeki konfor, en uzak köye taşınıyor.

"Lüks değil, temel ihtiyaç"

Görüşmenin ardından net mesajlar veren Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, doğalgazın artık modern kent yaşamında bir lüks olarak görülemeyeceğini söyledi. Hava kirliliğiyle mücadelenin önemine değinen Pehlivan, ekonomik ısınmanın vatandaşın bütçesindeki yükü hafifleteceğini kaydetti. Konuşmasında net bir adalete vurgu yaptı:

"Menemen’in merkezinde yaşayan vatandaşımız hangi hizmete erişebiliyorsa, kırsal mahallelerimizdeki hemşehrilerimiz de aynı imkanlara kavuşacak. Her mahallemiz bizim için aynı değerde. Verdiğimiz her sözün takipçisi olmaya kararlıyız."

Kazma vuruluyor: Takvim netleşiyor

İzmirgaz ile varılan mutabakat, sadece kağıt üzerinde kalmayacak. Teknik ekipler, mahallelerin coğrafi yapısına ve imar planlarına göre boru döşeme takvimini hazırlamaya başladı. Menemen Belediyesi, sokakların kazılması ve sonrasında yapılacak asfaltlama süreçlerinde aktif rol üstlenecek. Bürokrasinin hantallığına izin verilmeyecek. Yatırımın her aşaması belediye başkanlığı binasından anlık olarak takip edilecek. Kent sakinleri, önümüzdeki kış mevsimini daha temiz bir havayla karşılamaya hazırlanıyor.

