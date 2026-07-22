Son Mühür- İzmir Menemen Belediyesi tarafından tarımsal üretimi desteklemek amacıyla yeni bir proje hazırladı. Ayvacık Mahallesinde gerçekleştirilen sondaj ve altyapı çalışmaları sayesinde yıllardır çözülemeyen sulama sorunu çözüldü. Tarlalar sonunda suya kavuşurken çiftçiler de ilk hasadını vermiş oldu.

Sulama imkanı sağlandı

Belediye ekiplerinin yaklaşık 3 kilometrelik boru hattı döşemesiyle birlikte ilk başta 50'den fazla tarım arazisinde damlama sulama sistemine geçildi. Sulama imkanı sağlandıktan sonra ilk hasat börülce oldu. Üreticiler hasatın altyapı çalışmalarından önceki zamana kıyasla oldukça artışta olduğunu ifade etti.

"Su hayattır, suyun olmadığı yerde yaşam olmaz."

İzmir Menemen Belediyesi Aydın Pehlivan, ilçenin topraklarını korumak ve üreticiyi her zaman arkasında olduklarının altını çizerek “Hepimiz biliyoruz ki su hayattır ve suyun olmadığı yerde yaşam olmaz.

Ne yazık ki Ayvacık, harika konumu ve bereketli topraklarına karşın, asırlık bir su sıkıntısı yaşamış ve tarlalar suya hasret kalmış. Böyle bir sorunun çözümü, bir çiftçi evladı olarak bana ve ekip arkadaşlarıma nasip oldu. Pamuktan zeytine, ıspanaktan incire, çilekten ayçiçeğine kadar birçok farklı ürün, Menemen'de yetiştiriliyor.

Yalnızca İzmir'i değil, başta Ege'nin batısı olmak üzere 10'dan fazla kenti besleyen ilçemizde bizler de Menemen Belediyesi olarak tarımı desteklemek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımız yalnızca kent merkezinden ve belli temel hizmetlerden ibaret değil.

Tam aksine bizim anlayışımız, görev bölgemizin tamamını kapsayarak, hemşehrimizin ihtiyaç duyduğu her alanda yanında olmaktır. Ben de bir çiftçi evladı olarak tarıma karşı daha bir hassasiyet gösteriyorum. Üreten, besleyen, gelişen, güçlü bir Menemen için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diye ifade etti.

“Köyün asla unutmayacağı bir hizmetin altına imza attık”

Yüz yıllardır yaşanan su probleminin çözüme kavuşması, Ayvacık’ta vatandaşları sevindirdi. Ayvacık Muhtarı Fatih Altay, “Aydın Pehlivan Başkanımız, sadece 100 yıllık bir sorunu çözmekle kalmadı. Aynı zamanda en az bir 100 yıl daha bu köyün asla unutmayacağı bir hizmetin altına imza atmış oldu. Suyla birlikte köyümüze ve ekinlerimize bereket geldi. Tarlalarımız yeşerdi, yüzümüz güldü.” ifadelerini kullandı.