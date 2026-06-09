Son Mühür / Osman Günden - Gündem Masası programında İzmir Körfezi'ndeki kirlilik konusunu masaya yatıran usta kalem Hasan Çölmekçi, İzmir Büyükşehir Belediyesinin son açıklamalarına tepki gösterdi. Belediyenin körfezden yüksek miktarda çamur çıkarılmasını bir başarı övüncü olarak sunmasını eleştiren Çölmekçi, bu durumun aslında çevre felaketinin bir itirafı niteliğinde olduğunu belirterek yerel yönetime sorumluluklarını hatırlattı.

Büyükşehir belediyesinden Çevre gününde "çamur" açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında yaptığı resmi açıklamada, yürütülen temizlik çalışmaları neticesinde İzmir Körfezi'nden bugüne kadar toplam 1 milyon ton çamur çıkarıldığını duyurdu. Belediyenin körfezi eski temiz günlerine kavuşturma hedefiyle yürüttüğü bu çalışmalar ve paylaşılan yüksek tonajlı veriler, kamuoyuna bir çevre yatırımı başarısı olarak aktarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açıklaması şöyle:

''Körfez temizliğinin en önemli ayağını İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen dip tarama çalışmaları oluşturuyor. Körfez’in sığlaşmasına neden olan çamur tabakasını temizlemek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 2 yılda 1 milyon 234 bin ton dip çamuru çıkarıldı. Dip tarama çalışmalarıyla su sirkülasyonunun artırılması, deniz tabanındaki birikimin azaltılması ve Körfez’in doğal yapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.''

"Çevre faciasını itiraf ettiler..."

Gündem Masası'nda bu verileri yorumlayan gazeteci Hasan Çölmekçi, belediyenin bu açıklamasına ve yönetim anlayışına şu sözlerle sert çıktı:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaptı ve itirafta bulundu. Dedi ki, '1 milyon ton çamur çıkardık körfezden…' Yani, bu çamur birikene kadar neredeydiniz peki? 27 yıldır bu şehri yönetiyorsunuz siz. Ve bu açıklamayı 5 Haziran’da yaptılar. Çevre Günü'nde yani. Çevre Günü'nde çevreye verilen faciayı itiraf ettiler resmen. Bunu da başarı gibi açıkladılar yani. Bu körfez kirlenirken neredeydiniz?"