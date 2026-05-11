Son Mühür/ Beste Temel- Hafta sonu Menderes’te kelimenin tam anlamıyla bir renk cümbüşü yaşandı. Menderes Belediyesi’nin artık gelenekselleşen ve bu yıl 15. kez kapılarını açan Uçurtma Festivali, binlerce İzmirliyi Özdere Gençlik Parkı’nda buluşturdu. Gökyüzüne baktığınızda maviliği görmek neredeyse imkansızdı çünkü tam 4 bin uçurtma aynı anda rüzgarla dans etti.

Özdere Sahili tarihi günlerinden birini yaşadı

Pazar sabahının erken saatlerinden itibaren sahil şeridinde iğne atsan yere düşmeyecek bir kalabalık vardı. Belediye ekipleri tarafından ücretsiz dağıtılan uçurtmaları alan çocuklar, rüzgarı yakalamak için kumsalda bir o yana bir bu yana koşturdu. Tabii sadece çocuklar değil, içindeki çocuğu yaşatan yetişkinler de en az onlar kadar heyecanlıydı. Gün boyu süren mini oyunlar, yüz boyama etkinlikleri ve balon atölyeleriyle minikler enerjilerini boşaltırken, büyükler de kurulan stantlarda ve kil atölyelerinde el becerilerini sergiledi.

Anneler Günü unutulmadı

Etkinliğin, Anneler Günü’ne denk gelmesi ise atmosfere ayrı bir anlam kattı. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, eşi Melek Çiçek ve CHP İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık ile birlikte alandaki anneleri tek tek ziyaret etti. Maalesef hayat koşturmacasında bazen ihmal ettiğimiz o kıymetli annelerimize çiçek ve küçük hatıra anahtarlıklar takdim edildi. Bu samimi jest, festivalin neşesini duygusal bir sıcaklıkla birleştirdi.

Ritim ve dansın buluştuğu final

Eğlence sadece gökyüzüyle sınırlı kalmadı. Sahnede Lotus Ritim Grubu’nun enerjik performansı ve Özdere Halk Oyunları Ekibi’nin yöresel gösterileri izleyicileri yerinde durdurmadı. Fotoğraf çekilmek isteyenlerin oluşturduğu uzun kuyruklar ise günün hatırasını ölümsüzleştirmek isteyenlerin sayısını kanıtlar nitelikteydi. Festivalin finali ise tam manasıyla bir müzik şölenine dönüştü ve Grup Notion sahne aldığında coşku doruğa çıktı.

"Gördüğümüz tablo bizim için gurur kaynağı"

Festivalin gidişatından ve vatandaşın gösterdiği ilgiden bir hayli memnun görünen Başkan İlkay Çiçek, duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Harika bir Pazar geçirdik, gökyüzünü hep beraber rengarenk boyadık diyebilirim. Ailelerimizin huzur içinde vakit geçirdiği, çocukların kahkahalarının yükseldiği bu kalabalığı görmek bizi gerçekten çok mutlu etti. Bu güzel tabloda imzası olan, bizimle birlikte bu coşkuyu paylaşan herkese minnettarım. Bu vesileyle başta kendi annem ve kıymetli eşim olmak üzere, tüm annelerimizin gününü bir kez daha yürekten kutluyorum."



